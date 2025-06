Come va la Leapmotor? Dopo 2 mila km…

“ Per l’andata abbiamo impostato il Cruise Control a 100 km/h, al ritorno l’abbiamo portato ai 130. Sabato mattina siamo partiti con la batteria al 90%. Abbiamo effettuato una breve sosta all’autogrill di Anagni: in 17 minuti abbiamo sfruttato una colonnina Free To X che ci ha erogato 10,32 kWh. Siamo giunti a Napoli in 3 ore, registrando un consumo effettivo di 12,70 kWh/100km. Arrivati a Napoli, abbiamo optato per il parcheggio scoperto della Stazione Centrale, poiché l’app di A2A indicava due colonnine da 7 kWh libere e di loro proprietà. L’idea era di lasciare l’auto in carica mentre visitavamo il centro e assaggiavamo la pizza fritta in Via dei Tribunali. Tuttavia, all’ingresso del parcheggio, non vedendo le colonnine, abbiamo chiesto al personale che ci ha risposto: “Ci sono, ma non le hanno attivate“. Inizialmente abbiamo pensato a un errore dell’app, ma una rapida verifica su Google Maps ha confermato la posizione “ .