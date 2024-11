Come va il Doblò elettrico? Si parla poco di questi veicoli da lavoro: ci pensa Renato a colmare la lacuna, con un primo bilancio anche per le spese di ricarica.

di Renato Bastianetto

“N el luglio scorso ho acquistato la macchina in oggetto a km 0, immatricolata nel dicembre 2022. Premetto che ho quasi 74 anni e posso essere considerato ormai un anziano, quindi con non molta manualità con l’elettronica “ .

“L’ho preso a km 0 e ricarico a casa a 32 cent/kWh, molto conveniente”

“ Ho preso questa decisione dopo aver noleggiato per 6 mesi altre vetture con tipologia diversa di propulsione. Questo per farmi personalmente un’idea dei pro e dei contro di ognuna di queste. A distanza di 3 mesi posso affermare che l’auto elettrica è senza dubbio preferibile come silenziosità, semplicità di guida, comfort, manutenzione, prestazioni in accelerazione. E, soprattutto, è pulita non avendo alcuna emissione nell’atmosfera. Ho trovato solo inizialmente qualche problema con le ricariche, ma dopo aver fatto la tessera con Nextcharge questo si è risolto. La maggior durata delle ricariche alle colonnine è ampiamente compensata dalla possibilità di poter ricaricare a domicilio. Mi costa 32 cent a kWh, contro i 90 cent delle colonnine e corrente continua. Non ho alcun wall box, solo i normali 3 kW, ma ricaricando la notte la mattina mi trovo quasi 200 km di autonomia. I viaggi vanno leggermente programmati! “.

Come va il Doblò “L’autonomia? Bene in città, un po’ meno in autostrada…”

“N ei viaggi sono utili solo le colonnine con più di 50kW, le più piccole svolgono solo una funzione di vicinato o di emergenza. Devo precisare che dove abito (a San Donà di Piave) non mancano i punti di ricarica funzionanti, quello che manca sono soprattutto le auto elettriche. L’unico problema che ho riscontrato con la mia macchina è l’autonomia in autostrada. Se i quasi 300 km riscontrati su percorso urbano ed extraurbano per me vanno bene, i 150 km di autonomia in autostrada coperti con una velocità media di 120 km/h, sono decisamente pochini. Ma utilizzando di rado la macchina per percorsi lunghi, questo per me è solo un piccolo problema. Spero che queste poche righe di esperienza personale possano esservi utili “.

