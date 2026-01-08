Come va col gelo? Le EV perdono km, ma vanno. I diesel…

Come va col gelo? Le elettriche fanno meno km, ma partono…Mentre le temperature sotto zero fanno la solita strage di auto diesel.

Come va col gelo? A -10° problemi di accensione per le auto a gasolio

Si è molto enfatizzata la perdita di autonomia delle auto elettriche col freddo. Noi stessi ce ne siamo occupati più volte, riportando le esperienze dei lettori, con cali di percorrenza fino al 30%. E dando conto di una prova effettuata in Cina con 67 modelli a -25°. Ma c’è anche un rovescio della medaglia, che emerge in questi giorni di temperature sottozero in diverse parti d’Italia. Le elettriche partono senza problemi, mentre le auto diesel capita spesso che abbiano problemi di accensione. Si è corsi ai ripari con il diesel invernale, che dovrebbe evitarti di restare a piedi con temperature fino a -20°. Ma in realtà l’ADAC, l’Automobil Club tedesco, ha dimostato che già a -7° si possono avere problemi. Con particelle di cera che possono intasare l’impianto di alimentazione e il filtro del gasolio.

“In Valle d’Aosta abbiamo visto diversi carri attrezzi all’opera…”

Il tema è stato rilanciato su LinkedIn, con notevole equilibrio, da Federica Musto, un’esperta di auto elettriche. Con un post accompagnato dalla foto che riproduciamo accanto. “Siamo appena tornati da qualche giorno a Cogne, in Val d’Aosta. La temperatura oscillava tra i -5 °C e i -15 °C. Abbiamo visto diversi carri attrezzi all’opera, almeno un paio al giorno. Le auto portate via, però, erano tutte diesel, non elettriche”. Federica spiega poi quali sono i problemi delle elettriche a queste temperature: tempi di ricarica dilatati, autonomia che si riduce. Basta saperlo e regolarsi, come per le diesel col gelo. Purtroppo i commenti al post sono in gran parte improntati al solito scherarsi da una parte o dall’altra, pro-diesel o pro-elettrico. A noi interessa di più parlare di esperienze concrete: a voi come sta andando col termometro sottozero?