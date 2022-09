Come usare la mia Tiguan ibrida plug-in? Lo chiede Paolo: in città si va in elettrico senza problemi, ma quando affronti viaggi lunghi in autostrada?Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Come usare la mia Tiguan nei viaggi lunghi?

“Ho acquistato un’auto plug-in (Volkswagen Tiguan) e volevo cortesemente un consiglio su come usare la modalità ibrida. Mi spiego meglio: nell’usarla in città uso la modalità 100% elettrica che mi fa fare più o meno 50 Km. Quando però devo fare un viaggio lungo (3-400Km), partendo da Milano più autostrada più statale, come mi conviene usarla? Parto in elettrico per poi passare in ibrido o conviene da subito impostare, con la batteria piena, l’ibrido? E, come sapete, è possibile impostare vari livelli di carica della batteria. Quale livello conviene impostare anche nell’uso quotidiano? Grazie. In attesa saluto cordialmente“. Paolo

Tre impostazioni tra cui scegli: in solo elettrico…

Risposta. Non Le consigliamo certo di utilizzare la modalità elettrica (E-MODE) in autostrada: la batteria si scaricherebbe in fretta, senza fruire della frenata rigenerativa. E in ogni caso raggiunti i 130 km/h il SUV Volkswagen passa automaticamente nella seconda modalità, la HYBRID. Questa ci sembra l’impostazione da preferire, con il motore elettrico ad agire da boost per il motore termico. Sfruttando questa modalità, è possibile impostare su ben 10 livelli lo stato di carica che si vuole mantenere, scegliendo se aumentarlo, ridurlo o tenerlo costante durante il viaggio. Ci si può sbizzarrire, anche se dubitiamo che si possa passare la vita a sfogliare la margherita tra tanti livelli di carica. C’è poi una terza modalità di guida, la GTE: come suggerisce il nome stesso, assicura le massime prestazioni (e consumi). Una volta in funzione, al motore a trazione elettrica (115 Cv) e il motore TSI a benzina (150 Cv) lavorano in sinergia per offrire migliori performance. Con una coppia massima di 400 Nm e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi.