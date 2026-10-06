Come un euro al litro…in elettrico la spesa è questa

Come un euro al litro, possibile? Semplificando il loro bilancio di ricarica (qui e qui i precedenti articoli), diversi lettori fanno questo paragone col costo della benzina. E ancor più con il gasolio, aumentato di altri 6 centesimi anche nelle stazioni Eni. Ecco altri casi. Per scriverci: info@vaielettrico.it

“Come se pagassi la benzina un euro al litro…”

Massimo per esempio guida una Volkswagen ID.3 Pro S, con 35.909 km in 2 anni. Media di consumo: 16 kWh/100 km: “Ricarico alle colonnine Neogy a 0,35€ al kWh (per gli spostamenti regionali, l’80%), praticamente 1,05€ al litro. E ricarico sull’ A22 a 0,43€ al kWh (per spostamenti in nord Italia, il 16%) praticamente 1.29€ al litro. Se poi, come questa estate, sono andato in Sicilia da Bolzano, ho usato i Tesla Supercharger, meno di 0,48€ al kWh, praticamente 1.44€ al litro”. Alby invece guida una Tesla Model 3 da giugno: “Carico esclusivamente ai Supercharger non potendo per ora ricaricare a casa. Prezzo dalle 21 alle 9 di 0.29 kWh. Comodo sia quando torno dal lavoro che quando vado in palestra (800 mt dai due percorsi). Visto quel che chiedono per installare una wallbox in box condominiale, continuerò così a lungo. Altro che ‘basta portare un cavo dal contatore’”.

Se poi viaggi all’estero il risparmio aumenta

Va ancora meglio se si viaggia all’estero, dove le ricariche costano molto meno che in Italia: “Quest’estate ho fatto 3.027 km in Francia con la mia Hyundai Kona 39 kWh del 2023”, scrive Flavio. “Ho usato in totale 546 kWh, per un consumo medio di 18.04 kWh/100 km (la maggior parte in autostrada), per una spesa di 8,31 €/100 km. Prezzo medio di ricarica in occasione dei pernottamenti 0,22 €/kWh, in occasione delle visite alle città 0,52 €/kWh, in occasione dei pasti 0,66 €/kWh (spesso in Autogrill, con ricarica veloce). Avendo speso in totale 251,50 €, mi sono chiesto anche quanto avrei speso se avessi fatto il viaggio l’altra auto di mia proprieta’, un Citroen C-Crosser Diesel che ha un consumo di 8,6 L/100 km di gasolio. Ebbene, col Diesel avrei speso 533,14 €, considerando anche il fatto che il gasolio in Francia costa meno che in Italia”.

“In 4 anni ho risparmiato 5.427 euro”

Michele invece ha una Hyundai Ioniq 5 da 77Wh, in quattro anni ha percorso 90 mila km. Media 6,7 km/kWh: “Un kWh lo pago 0,40, compresi gli oneri fissi del contatore, avendo un garage con contatore dedicato. Senza wallbox, che non serve. Se avessi avuto la fortuna di collegarmi a quello di casa avrei speso 0,26/kWh (ad oggi). Ho fatto i conti e in 4 anni ho risparmiato solo per il carburante 5.427€. Questo facendo un conteggio basato sulla mia precedente auto che faceva i 15km a litro misti e un costo benzina di 1.80€ al litro (costo non attuale visto che ora supera i 2,20 lt).e considerato costo di ricarica attuale in garage…Però che la mia esperienza mi porta a capire che l’auto elettrica ha senso solo se puoi ricaricare a casa. Se ricarichi in colonnine elettriche pubbliche, il costo a km è pari al benzina utilizzando le Superfast (la mia Ioniq carica fino a 170kW)“.