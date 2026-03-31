Come subentra un erede nel bonus auto elettriche?

Bonus regolarmente VALIDATO sulla piattaforma ministeriale;

sulla piattaforma ministeriale; Contratto firmato e anticipo versato dal defunto;

e anticipo versato dal defunto; VIN (telaio) già assegnato e vincolato alla pratica di incentivo;

e vincolato alla pratica di incentivo; Erede (moglie) facente parte dello stesso nucleo ISEE del marito al momento della domanda.

Come subentra un erede in un incentivo già validato?

Essendo il bonus già validato e la moglie parte integrante del nucleo familiare che ha maturato il diritto (stesso ISEE), è necessario procedere all’immatricolazione a suo nome. Mantenendo il contributo già approvato dal sistema. Vi chiedo cortesemente un supporto per capire:

Qual è la procedura tecnica affinché il concessionario possa immatricolare l’auto a nome della moglie (mantenendo lo sconto in fattura) senza che il sistema Ecobonus blocchi la liquidazione per discrepanza di Codice Fiscale tra voucher e intestatario carta di circolazione. Se il Ministero (MASE/Invitalia) prevede una procedura di “voltura d’ufficio” della pratica validata in caso di successione tra membri dello stesso nucleo familiare ISEE. Quale documentazione specifica deve caricare il concessionario per giustificare il subentro dell’erede nella pratica già validata. Vi ringrazio per il supporto che fornite in questi casi burocratici così complessi “. Cosimo Bruno