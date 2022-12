Come stanno le batterie della mia ID.3? Il test…

Come stanno le batterie della mia ID.3? Andreas, un lettore della provincia di Bolzano, ha svolto il test e chiede conforto per decifrarlo a Paolo Mariano

“S eguo Paolo Mariano da tanto tempo e come esperto volevo chiedere la Sua opinione sul test allegato per lo stato di salute delle batterie della mia Volkswagen. Sono dell’Alto Adige, vicino a Chiusa. Ho la mia VW ID.3 da quasi due anni. Sono contentissimo e cerco un po’ di promuovere l’elettrico. Tre dei miei parenti hanno già o stanno cambiando auto in questo senso. Sono attivo su Instagram e su Facebook sotto lo pseudonimo VW id.3 Südtirol e sono stato già due volte all’Id Treffen di Dresden, alla Gläserne Manufaktur e a Locarno in Svizzera. Sperando di avere un gentile riscontro e scusandomi del mio italiano, auguro Buone Feste. Cordiali saluti “. Andreas von Guggenberg.

Lo stato di salute dopo due anni è molto buono e ora la perdita….

Risponde Paolo Mariano. Grazie per l’affetto con il quale ci segue, caro Andreas! Lo stato di salute del pacco batteria della sua Volkswagen ID.3 è molto buono. 10 mV è un valore ottimo. Quanto alla capacità massima indicata dal test, tenga conto del fatto che quel dato è riferito alla quantità di energia che è possibile prelevare dalla batteria alla temperatura alla quale è stato effettuato il test. Ripetendo quindi il test con temperature più elevate, è molto probabile che vedrà quel valore salire di qualche punto percentuale. Consideri anche che nei primi due anni si assiste alla maggior perdita. Poi il deterioramento rallenta. Quasi sembra fermarsi. Buona giornata e buone feste!

