Come sta la batteria della mia auto? Che fatica saperlo…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Come sta la batteria della mia auto? Possibile che non esista modo di saperlo dal display, senza dover acquistare dispositivi esterni? Lo chiede Adriano. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Come sta la batteria? Possibile che l’auto non sia in grado di fare la diagnosi?

“Sono possessore di due auto elettriche e devo dire fino adesso che ne sono pienamente soddisfatto. Tempo fa ho fatto il test della capacità residua della batteria di una delle due tramite obd PKC. La mia domanda è: perché devo acquistare un dispositivo esterno, più scaricare l’app relativa, per verificare dei dati, quando questi li potrei tranquillamente vedere dal cruscotto dell’ auto?

Tra l’altro mancavano certi valori così ho contattato PKC, la quale mi ha risposto dicendomi che per certe vetture i dati sono incompleti, ma stavano provvedendo. Mah. Se gentilmente potreste spiegarmi il tutto. Grazie mille“. Adriano Franco

Ora Tesla te lo dice direttamente sul display di bordo…

Risposta. Premessa: conosciamo PKC, con cui collaboriamo da tempo, e ci sentiamo di garantire sulla sua competenza e correttezza. Quanto alla possibilità di conoscere direttamente dal display dell’auto lo stato di salute della batteria, per quel che ne sappiamo al momento c’è Tesla che è in grado di garantirlo. Questo grazie a un recente aggiornamento (il 2025.8.3). Basta andare su Controlli > Manutenzione > Stato della batteria e da lì si ottiene l’informazione.

Inutile ricordare che si tratta di un dato cruciale per un’auto elettrica, per diversi motivi. Uno, il più ovvio, è legato all’autonomia e quindi alla riduzione della percorrenza nel tempo con il ‘pieno’. Ma c’è anche un risvolto economico importante: lo stato di salute della batteria è un fattore fondamentale per stabilire il valore di un’auto in vendita nel mercato dell’usato. E capiamo quindi perché Adriano vorrebbe conoscerlo nel modo più semplice e rapido possibile.

Atlante: così potremo abbassare i costi della ricarica Guarda la VIDEO-INTERVISTA al n.1 Stefano Terranova

– Iscriviti a newsletter e canale YouTube di Vaielettrico