Come scegliere una piccola elettrica: Matteo, un lettore, ci spiega con quali criteri di selezione ha poi deciso di comprarsi una Volkswagen e-Up. E che bilancio fa dopo il primo mese di utilizzo: contento? Deluso? Vediamo…

di Matteo Ruani

“V orrei parlarvi soprattutto del PRIMA, perché secondo me per passare all’elettrico bisogna fare valutazioni e ragionamenti sul SE/COSA/COME passare ad una macchina di questo tipo “ .

Come scegliere una piccola: dovevo sostituire la vecchia Opel Agila a metano

“ Dovevo sostituire la seconda auto di casa, una Agila a metano che faceva mediamente 100 km a giorno, per il 60% in superstrada. L’elettrico l’ho sempre visto come una cosa ancora lontana, ma mi sono costantemente documentato nel tempo, soprattutto su questo sito. Ne ero molto attratto, ma giudicavo (e in parte giudico ancora) certi prezzi di acquisto folli, o perlomeno difficili per chi ha entrate “standard”.

SE – L’aumento dei prezzi del metano a fine 2022 mi ha fatto iniziare una ricerca più dettagliata, per farmi trovare pronto al momento dell’uscita degli incentivi. Ho capito che potevo ricaricare la macchina a casa senza fare praticamente nulla all’impianto. NO wallbox, NO lavori particolari se non l’istallazione di una presa shuko dal contatore al punto di ricarica, poche decine di euro. E sapendo che l’elettrico aveva costi di gestione enormemente vantaggiosi, pertanto ho approfondito ancora… “.

Una e-Up con 6.100 km pagata €12.500, meno di una Up a metano nuova

“COSA – Tra le piccole, scartata la Spring (per me poco sicura), la Twingo (poca autonomia) e la bellissima 500 (prezzi altissimi), ho individuato nella E-Up! l’auto giusta. Leggendo nei vari forum ho capito che “incentivata” avrei potuto trovarla intorno ai 18.000 euro + rottamazione. Non poco, ma accettabile.

COME – Visto che la Agila dava segni di cedimento, ho iniziato a fare ricerche su Autoscout24. E ho notato che, seppur raramente, ogni tanto usciva qualche annuncio di usato molto allettante. Ho impostato un alert su macchina e cifre desiderate. E appena il venditore ha messo l’annuncio per l’auto giusta (Up di 2 anni, 6.100 km, garanzia per altri 2 anni, 14.500 euro passaggio incluso) l’ho chiamato e bloccato l’auto. Ci siamo organizzati per pagamento e parte burocratica e dopo qualche giorno sono salito dalle Marche al Veneto per ritirarla. Mi soffermo su questo punto: al nord ci sono incentivi regionali che al centro-sud ci sogniamo. Quindi: per un usato il mercato da vedere è quello di Veneto-Trentino-Lombardia. Per me alla fine gli euro netti sborsati sono stati 12.500 (ho venduto la mia Agila a 2.000 euro). Meno di una Up a metano nuova “ .

In un mese 2.400 km spendendo meno di € 50

“ Ieri ho compiuto il primo mese da possessore di auto elettrica e sono estremamente soddisfatto. 2.400 km percorsi con una spesa di meno di 50 euro, non pago bollo, ho risparmiato 100 euro di RcA, ricarico da casa senza nessuno sforzo…. Cosa posso volere di meglio? Certo, sono cosciente che in caso di problemi all’auto l’assistenza è ancora limitata e da quanto leggo lenta, ma è un rischio che nella mia situazione posso correre.

L’app dell’auto è lenta, ma piuttosto completa, ho risolto tutti i dubbi che avevo, testato quasi tutti i tipi di ricarica (casa, AC, DC, sotto la neve…) e mi sono trovato decisamente bene. Il piacere di guida è totale e ormai nella vita di tutti i giorni usiamo quasi esclusivamente la Up per ogni tipo di spostamento, tranne che per i lunghi viagg

Anticipo i commenti che leggo nel sito e contestano tutto. I costi di gestione (è ridicolo!) i tempi di ricarica (se sei nel 2% di popolazione che viaggia molto NON farti un’elettrica, per il restante 98% è ottima!). O i tempi di ricarica (se fai meno di 150 km al giorno, ricarichi di notte e i tempi di ricarica sono uguali a zero!) “.

Come scegliere una piccola (e a chi sconsigliare un’elettrica)

“ In conclusione, come scegliere una piccola? E consiglierei a tutti un auto elettrica? NO! La consiglierei a chi che cerca una seconda auto e può ricaricare a casa. E che trovi incentivi o un’offerta particolarmente vantaggiosa, o comunque possano permettersela. Nonostante le mie sensazioni siano ESTREMAMENTE POSITIVE, ammetto anche che a prezzo pieno (per una e-Up 26.500 euro!) lo vedo ancora come uno sfizio per pochissimi. Non sono un benestante, ma ho trovato le condizioni ideali per fare questo passo, ma per chi non può ricaricare da casa secondo me è ancora presto. Sono molto fiducioso che la situazione cambierà in breve, i punti di ricarica diventeranno capillari ed i prezzi più umani. Ma ad oggi se ad esempio abiti in appartamento, non vedo sensata una scelta del genere, affidandosi alla sola ricarica pubblica. Il processo però è in rapida evoluzione, sono convinto arriverà presto la possibilità di ricaricare sul posto di lavoro o in giro per le città. E l’elettrico sarà sempre più un “futuro” che diventerà “presente”! “.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico— tag:come scegliere una piccola