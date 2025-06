Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Insieme a NIU abbiamo girato un video per capire quanto sia importante essere guidati correttamente nella scelta di uno scooter elettrico. Autonomia, tipo di utilizzo, di ricarica, stile di guida, necessità di carico e – solo in ultimo – il prezzo.

Ogni tanto mi capita che qualche lettore o magari un amico mi chieda consigli su quale scooter acquistare. Io inizio regolarmente a elencare tutti i pregi dell’elettrico e smonto uno a uno pregiudizi e leggende metropolitane. Dopo minuti di chiacchiere mi sento però regolarmente dire: “Ma mio cugino ce l’ha e si è pentito” oppure “Il mio concessionario mi ha detto che sono ancora meglio i benzina”.

Insomma la resistenza al cambiamento è molto forte ed è innegabile che ci sia anche chi non è rimasto soddisfatto del proprio acquisto. In questo caso però molto spesso la “colpa” non è dello scooter ma sta nella scelta dello scooter. Quando infatti ci avviciniamo a una tecnologia che non conosciamo è importantissimo essere affiancati da una guida esperta. Questa guida nel caso degli scooter elettrici è il concessionario.

Noi abbiamo deciso di vestire i panni di un cliente qualsiasi che vuole comprare il suo primo scooter elettrico. Abbiamo scelto di fare un video in collaborazione con NIU perché è un brand presente da anni in Italia, diffuso su praticamente tutto il territorio, con una filiale nazionale e soprattutto perché ha una gamma ampia all’interno della quale scegliere lo scooter più adatto alle esigenze di tutti.

Come scegliere il miglior scooter elettrico?

Come per gli scooter a benzina, anche per quelli elettrici, ci sono i ciclomotori e i motocicli. I primi hanno una velocità massima di 45 km/h e si possono guidare a 14 anni con la patente AM. Gli scooter classificati come motocicli hanno potenze superiori, velocità superiori e solitamente anche autonomie superiori.

Autonomia o ricarica?

Si pensa che l’autonomia sia la discriminante principale, ma in molti casi invece bisogna fare più attenzione alla ricarica. Certo ci sono scooter con più autonomia, ma il range solitamente è intorno ai 90/100 km. Dato più che sufficiente per soddisfare le esigenze quotidiane. Molto più importante è considerare (in base a quanti km si percorrono al giorno) il tipo di ricarica. Se faccio pochi chilometri al giorno anche se non ho la possibilità di caricare la batteria nel box, posso pensare di portarla in casa una volta a settimana. Un impegno davvero trascurabile. Se al contrario faccio tantissimi km, dovrò ricaricare quasi tutti i giorni e diventa quindi importante scegliere uno scooter con un sistema di estrazione delle batterie comodo e veloce.

Quanto costa uno scooter elettrico?

Il prezzo di uno scooter elettrico spesso viene percepito come una variabile importante o addirittura come una barriera d’ingresso. In realtà è una delle ultime cose che viene considerata nel processo di scelta. Rivolgendosi a brand con ampia gamma (e quindi varietà di prezzi) come NIU è abbastanza facile trovare tra i due-tre modelli che fanno a caso nostro quello che è anche nella giusta fascia di prezzo per le nostre tasche. I prezzi possono variare dai 2.500 € circa ai 4.500 € per i modelli più performanti.

Scooter giusto scooterista felice

Ultima cosa, ma certamente non in ordine d’importanza: prima di acquistare uno scooter è essenziale provarlo. Non serve fare decine di chilometri, basta un giro dell’isolato per capire immediatamente come ci si trova in sella, per saggiare il peso e le proporzioni del veicolo.

In conclusione, è importante rivolgersi a concessionari competenti, che conoscono profondamente il mondo dei veicoli elettrici e che siano pronte a guidare il cliente verso lo scooter più adatto alle sue esigenze.

