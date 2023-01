Come risparmio nelle ricariche? Francesco ha prenotato una MG4, che ricaricherà soprattutto a casa. Ma nei viaggi lunghi qual’è la soluzione migliore? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

“V i seguo già da un annetto circa e ormai siete il mio punto di riferimento riguardante le notizie sulla mobilità elettrica. Dopo mesi a cercare l’auto elettrica a prezzo decente per me, ho optato per la MG4 allestimento Comfort, che ho ordinato in novembre e che sto ancora attendendo. Per non trovarmi impreparato all’arrivo della macchina, ho già acquistato una wallbox Pulsar plus. Il mio quesito è adesso: il 90% dei miei spostamenti abituali verranno coperti dalla carica domestica. Però quando viaggerò ho notato che comincerò ad avere un po’ di problemi, nel senso ci sono molte compagnie con prezzi vari, in base alla velocità di ricarica ecc ecc. Sarebbe piacevole avere una guida comprensiva del pricing, per risparmiare qualcosa durante i viaggi (considerando quindi solo cariche da almeno 100kW). Se non sono abituali, infatti alcune aziende ho visto che offrono pacchetti o abbonamenti a prezzi accessibili ma spesso questi sono annuali! Grazie e a presto “ . Francesco Scala

La soluzione economica? Le tessere mensili…