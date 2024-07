Come risparmio nelle ricariche in autostrada

Come risparmio nelle ricariche in autostrada: Andrea condivide la sua esperienza nelle stazioni Free to X, utilizzando la card francese Fresh Mile. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Come risparmio nelle ricariche: con le app più diffuse ti può costare 40 euro…

“Q uesto è il periodo in cui si comincia a prepararsi per la partenza per le agognate ferie. E iniziano le prime discussioni sulle soluzioni per spostarsi, visto le tariffe da nababbi che ci vengono somministrate in Italia. Io vi giro la scelta che ho fatto per le ricariche veloci in autostrada alle stazioni di sosta con Free to X. Si sa che Free to X si appoggia ai vari operatori per la ricarica, senza avere una propria tariffa e quindi nemmeno sconti. Io però ho trovato una soluzione ( finché potrà durare). Se usi una Free to X con Enel X spendi 99cent al kWh. Se usi un abbonamento premium 10 ( pagando 4€ al mese) costa 89 cent, se usi Premium 15 (pagando 9 euro al mese) costa 84 cent. Ricordo che il City non si può usare quando la colonnina supera i 150 kW). Bene o male quasi tutti gli altri operatori propongono tariffe simili, quindi fermandosi col 10% e ricaricando all’ 80%, in mezz’ ora si caricherebbero circa 40 kWh spendendo da 40€ scarsi a minimo 33,60€ ( pagando però un abbonamento di 9€ mensili). Cosa ne direste di pagare 21€ senza alcun abbonamento??? “.

…con Freshmile spendo la metà, ma occhio alla durata dell’operazione

“ Mi sono iscritto a Freshmile, una compagnia francese che offre una tariffa particolare. Per niente vantaggiosa con le ricariche lente, ma vantaggiosissima con colonnine veloci o velocissime. Ha alzato anche lei le tariffe negli ultimi mesi, fa pagare € 0,30 il kWh e €0,30 ogni minuto di carica. In pratica: quando la macchina carica alla massima potenza si risparmia e quando rallenta la carica (intorno al 78/80%) non conviene più. Basta fermare la carica e staccare la spina e il gioco è fatto. Unico problema è che non funziona con la app, ma richiede la tessera rfid. si ordina sul sito a 5€ e in due giorni arriva a casa. Io l’ho testata più volte con Freetox e vi allego i costi:

– per 21,03 kWh caricati in 10 minuti ho speso 9,9€ ( €0,46 al kwh) mentre lasciandola attaccata fino al 100% di carica per

– 47,54 kWh ho speso 27,6 € ( 0,58 € al kwh): non un prezzo stracciato, ma comunque quasi la metà della tariffa normale. Spero di avervi aiutato “ . Andrea.

Risposta. saltare da una app all’altra a seconda della convenienza del momento. Il costo delle ricariche in Italia è troppo alto rispetto al resto d’Europa e deve scendere anche nelle app dei gestori principali, quelli più diffusi. Al momento i prezzi sono tali da diventare poco competitivi anche nei confronti della benzina. E non a casi siamo il Paese in cui si vendono meno auto elettriche. Ci fa piacere far circolare queste esperienze virtuose, che consentono a chi fa viaggi lungo di risparmiare parecchio. Ma non tutti hanno il tempo e la capacità didel momento. Il costo delle ricariche in Italia è troppo alto rispetto al resto d’Europa e deve scendere anche nelle app dei gestori principali, quelli più diffusi. Al momento i prezzi sono tali da diventare. E non a casi siamo il Paese in cui si vendono meno auto elettriche.