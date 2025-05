Come rimborsare i viaggi elettrici di Andrea?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Come rimborsare i viaggi elettrici che Andrea fa come capo-scout? Il lavoro è volontario, ma le trasferte sono anche di mille km e vanno pagate. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Come rimborsare i viaggi? Fiacco il capo-scout, cn trasferte anche di 800-1.000 km…

“H o 23 anni, e sono un assiduo e fino ad ora silenzioso lettore del vostro blog. In famiglia abbiamo due Volkswagen entrambe elettriche: una e-Up! del 2020 e una ID.3 del 2021. Come hobby e forma di volontariato faccio il capo scout, e mi capita 3-4 volte l’anno di fare delle trasferte per le riunioni nazionali. Per queste trasferte (che per me parliamo di 800-1.000km tra andata e ritorno) é previsto un rimborso forfettario. Per le auto termiche viene così calcolato: prezzo medio di gasolio/benzina al litro per chilometraggio diviso 10. Ovviamente il problema é che l’esistenza delle auto elettriche al solito non é considerata. É anche vero che a possedere un’auto elettrica siamo letteralmente in 5-6, delle quali 4 sono Tesla. L’anno scorso, non essendo prevista la mia casistica, d’accordo con la segreteria associativa avevo dato chilometraggio, consumo medio del viaggio, e costo della corrente. Che grazie all’abbonamento A2A che avevamo, si attestava sui 0,40 euro al kWh. E così era stato calcolato il rimborso “.

Il metodo attuale non mi sembra adeguato, soprattutto con i costi in autostrada

“ Quest’ anno é stato deciso di normare tutto ciò. E, immagino sulla base del mio rimborso (e degli altri simili) si é deciso che il rimborso per le auto elettriche sarebbe stato di inserire nel foglio excel dei rimborsi, come prezzo al litro 0,4. Ora, questo ovviamente non é un metodo adeguato. Anche perché se calcoliamo il consumo medio in questi viaggi della ID.3 che uso solitamente ( ~18 kWh/100km), per un viaggio di 800 km e quindi un consumo di 144 kWh , ad un prezzo di 0,40€/KWh risulta una spesa di 57,6€ , ben maggiore dei 32€ che verrebbero previsti con questo tipo di rimborso. (Perché ovviamente l’equivalenza 1lt di benzina = 1kWh é insulsa ). Tutto questo senza contare che ad oggi pagare 0,40€/kWh alle Free to X in autostrada é quantomeno utopico. E queste trasferte sono per lo più in autostrada, andando a raggiungere posti più o meno sperduti dove trovare una colonnina non é particolarmente facile. E quindi mi trovo anche in quel caso a ricaricare ad una fast con i prezzi che ne conseguono “.

Ecco quanto ho consumato e speso nell’ultimo viaggio

“ Per esempio il mio ultimo viaggio é stato di 890km con un consumo medio di 17.7kWh/100km per un consumo totale di 158kWh. Le ricariche sono state, prima di tutto una a rabbocco della macchina la sera prima di partire effettuata su colonnina AC con un prezzo di 0,42€ (dato dall’abbonamento A2A energia Large che usiamo usualmente per ricaricare in città). Poi ho effettuato il viaggio di andata pagando 0,62€/kWh grazie all’abbonamento Beagle Plug prima dei rincari. Ho poi fatto una ricarica prima di partire, finendo ciò che mi rimaneva nell’abbonamento e arrivando a un 90% scarso. Per finire ho effettuato il viaggio di ritorno pagando 0,68€/kWh con l’app EvDC, tornando a quel 60% circa dal quale ero partito Quello che mi chiedo é come possa arrivare io ad un rimborso adeguato, che mi restituisca la spesa della ricarica più quel qualcosina per l’usura della macchina. Ma che al contempo possa essere un criterio generale da proporre all’associazione per minimizzare il rischio di approfittarsene “ .

Speriamo che questa giungla di tariffe si sbrogli, ma ora come rimborsare i viaggi?

“ So che anche io con l’abbonamento potrei accedere alle tariffe scontate dei Supercharger. Ma nella mia esperienza quasi tutti i Supercharger nei tragitti effettuati solitamente sono tra quelli non accessibili a noi comuni mortali (es. Autogrill Dorno). Una mia possibile proposta sarebbe quella, come criterio generale di: prendere il primo prezzo senza particolari vincoli alle colonnine ultra di Free to X secondo TariffEV (quindi al momento 0,68 di EvDC). Moltiplicato per un coefficiente di 1,8 da inserire nel foglio excel che già si usa per i rimborsi. Ottenendo quindi tale numero per il chilometraggio diviso 10. Così facendo mi verrebbe un rimborso di circa 110€, in linea con quanto realmente speso. Facendo affidamento sulla buona fede di chi fra abbonamenti e tutto, spendendo meno, metta un prezzo al kWh adeguato, (nel mio caso potrebbe essere 0,6). Vorrei chiedere a voi cosa ne pensate, se avete qualche altro metodo da proporre. Nella speranza che questa giungla di tariffe si sbrogli prima o poi “ . Andrea

Risposta. Quel che è certo è che bisogna arrivare a un prezzo di riferimento chilometrico unico, al di là del fatto che ci si ingegni per usare le app più convenienti. Oppure che semplicemente si rimborsi a fronte delle fatture o ricevute corrispondenti alle ricariche effettuate. Non siamo specialisti in materia-rimborsi e quindi ci appelliamo alla community per dare ad Andrea risposte sensate. Per quel che ne sappiamo, normalmente nelle aziende si fa riferimento ai costi chilometrici pubblicati dall'ACI, anche per le auto elettriche. Ma, essendo le associazioni dei boy-scout qualcosa di diverso dalle normali società, giusto che sia qualcuno più esperto di noi a dare suggerimenti.