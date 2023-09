Come ricarico la mia Ami se l’adattatore non va?

Come ricarico la Ami se l’adattatore per la walllbox del garage non funzione? E perchè? Ce lo chiede Marcello. Vaielettrico risponde ringraziando Paolo Perotti per la consulenza. Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it.

“Buongiorno, volevo chiedere, avendo istallato il fotovoltaico in casa e la relativa Wallbox, ho acquistato un adattatore da Type2 a presa Schuko 230V/16A monofase per ricaricare la mia Citroen AMI (che per la ricarica ha una “spina” Schuko) ma dalla Schuko non esce corrente (ho fatto la stessa prova anche con la wallbox di un vicino di casa) e non ho capito il motivo; potrebbe essere un problema della wallbox oppure non ho considerato qualcosa di più importante?„ Marcello De Rossi

Wallbox e adattatore devono dialogare, questo è il problema. Ma non tutti lo fanno

Risposta- Purtroppo il problema è dato dal fatto che l’adattatore da lei acquistato non comunica correttamente con la wallbox. La comunicazione tra la wallbox e l’auto è un elemento cruciale nel processo di ricarica, consentendo di gestire in modo sicuro ed efficiente il flusso di energia. Una volta infilata la spina, la wallbox e l’adattatore dovrebbero iniziare a comunicare attraverso un protocollo specifico (IEC 61851).

Questo protocollo definisce come le due unità si “parlano” tra loro per stabilire una connessione sicura e iniziare l’erogazione della corrente per avviare la ricarica.

Occhio all’adattatore: ci sono quelli conformi e quelli no

Avendolo lei testato anche su altre wallbox è evidente che il suo adattatore (da Type2 a presa Schuko 230V/16A monofase) è di quelli non conformi alla vigente normativa IEC 61851. Si tratta in genere di dispositivi molto economici, venduti on line (per esempio questo) che possono trarre in inganno perchè solo nelle note tecniche a margine si legge: «Questo adattatore non può inviare segnali “auto connected” e “pronto per caricare” alla stazione di ricarica. Se la stazione di ricarica richiede tali segnali, potrebbe non essere possibile estrarre l’alimentazione dalla stazione».

Che fare, dunque? La soluzione più semplice per caricare la sua Ami sarà bypassare la WallBox collegandosi direttamente ad una normale presa Schuko da 16 A.

Diversamente dovrà sostituire l’adattatore con uno abilitato e compatibile, il cui costo però può raggiungere i 200 euro. Per esempio questo.

