Come ricarico la Lynk & Co, ibrida plug-in?

“C omplimenti per il sito e per il lavoro che fate, è davvero informativo. Vi scrivo perché sto muovendo i primi passi nel mondo dell’elettrone automobilistico, anche se non in purezza, in quanto ho da poco noleggiato una Lynk & Co 01 PHEV. Non ho la possibilità di ricaricarla a casa. ma sto andando abbastanza di colonnine et al. Sono soddisfatto della parte elettrica, a circa 7KW la batteria si carica veloce alle colonnine ed il quesito è proprio qui. Sto cercando di capire se c’è un interoperabilità tra la tipologia di colonnine ed i connettori. Mi spiego meglio: io ho un tipo 2, devo attenermi strettamente a quello oppure ad esempio è interoperabile con il CCS o altri? Mi pare che la parte sopra del CCS sia la solita del mio. Ho vicino un Tesla Supercharger, per caso lo posso sfruttare in qualche modo? Devo stare attento che la colonnina sia specificatamente AC, oppure basta sia il connettore giusto? Prima di fare qualche figuraccia oppure sfiammare qualcosa, meglio un consiglio operativo “ . Ernesto