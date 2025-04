Come ricarico in autostrada? Con quali tessere?

Come ricarico in autostrada? Con quali tessere? Maria guida una Renault Zoe e ha un problema che la assilla da un po’ di tempo, per i viaggi lunghi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Come ricarico in autostrada? Maria pensa a qualche viaggio lungo con la sua Zoe…

“Sono proprietaria di una Renault Zoe. Desideravo che qualcuno mi riuscisse a risolvere il problema che mi assilla da un po’ di tempo. Facciamo che io decidessi di affrontare un lungo viaggio in autostrada.

Tramite le varie app in mio possesso, riesco a capire dove fermarmi per la ricarica, ma quali tessere devo avere per poter pagare e ricaricare? Io per adesso ho solo tessere Enel X e Eni on the road. Desidero con tutto il cuore che qualcuno riesca a risolvere questo problema. Grazie“. Maria Di Giorgio

E più facile di quel che si pensi: può farlo con le sue tessere o, in alcuni tratti, col bancomat o la carta

Risposta. Dipende da quale autostrada, ma in genere non ci sono particolari problemi. Nella rete di Autostrade per l’Italia (ASPI), che comprende i tratti maggiori (A1 Milano-Napoli, A-14 Bologna-Taranto, A4 Torino-Venezia…) le ricariche sono gestite da Free to X. E le tessere e app di Enel X e Eni Plenitude sono accettate, con le istruzioni nello schermo della colonnina. Con la tessera è un attimo, basta strisciare e selezionare il numero della ricarica.

Nella A22 Modena-Brennero, invece, si può pagare anche con bancomat o carta di credito, in una piccola postazione accanto alla colonnina. E i prezzi sono molto competitivi: si va da 0,33 euro al kWh per le AC, 0,38 per le fast fino a 50 kW (l’ideale per la Zoe) e 0,43 per le ultra-rapide da 150 kW. In genere, comunque, ogni gestore autostradale sul proprio sito indica in quali stazioni di servizio si può ricaricare e come attivare l’operazione.

