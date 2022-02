Come ricaricare nei Supercharger (senza avere la Tesla)

Come ricaricare nei Supercharger Tesla senza avere una Tesla. La marca di Elon Musk sta aprendo le sue stazioni in tutta Europa e lo farà presto anche in Italia.

Come ricaricare nei Supercharger

Ancora una volta scontiamo il fatto che siamo un mercato marginale per l’elettrico. E quindi l’operazione-apertura è partita da Paesi più importanti, come la Francia, in cui 16 stazioni Supercharger (per ora) sono accessibili ai non-Tesla dal 31 gennaio. È evidente che si tratta di un’apertura graduale, perché la Casa americana vuole capire che impatto avrà questa mossa sull’occupazione della sua rete. Come si accede? Semplicemente collegandosi al sito di Tesla e scaricando la app, ovviamente allegando un riferimento bancario su cui addebitare il costo delle ricariche. Che, come ci si poteva aspettare, è superiore a quello applicato ai clienti della marca. Tesla ha comunicato un prezzo medio di 0,57 €/kWh, che però può variare da stazione a stazione. Ma se viaggi molto puoi optare per una sorta di abbonamento, a 12,99 €/mese, che dà diritto a una tariffa scontata, in media 0,40 €/kWh.

Che prezzi aspettarsi in Italia?

Il prezzo è giusto? Verrà applicato lo stesso metro anche in Italia? Bisogna tenere conto di alcuni fattori. Il primo è che stiamo parlando di stazioni DC ad alta potenza (fino a 250 kW), in grado di ricaricare qualsiasi auto in una manciata di minuti. Un test è stato fatto dai colleghi del sito francese Automobile Propre a Velizy, dove hanno potuto rifornire una bella BMW i4 a 0,56 euro al kWh. Facendo attenzione a non lasciare a lungo l’auto in carica dopo avere terminato l’operazione, perché anche Tesla nel caso applica un sovrapprezzo. Coi tempi che corrono, comunque, si tratta di un ottimo prezzo. E soprattutto si tratta di un bel regalo a tutti gli automobilisti, dato che le reti europee (quella italiana in particolare) mancano soprattutto di stazioni potenti. Una considerazione finale, però, va fatta: non è affatto detto che i prezzi francesi vengano applicati anche qui. Oltralpe, grazie al nucleare, l’energia costa decisamente meno.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratis alla newsletter e al canale YouTube