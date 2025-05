Come ricaricare la Tesla per far durare le batterie?

Come ricaricare la Tesla per far durare le batterie? Luca guida una Model 3 Long Range e ci pone tre domande sulle prariche più appropriate. Vaielettrico risponde, con l’aiuto di Guido Baccarini, esperto di cose Tesla. Ricordiamo che l’indirizzo mail per scriverci i vostri quesiti è info@vaielettrico.it .

Luca fa 100 km al giorno e parte sempre con la batteria all’80%

“Possiedo una Tesla Model 3 Long Range trazione integrale, leggo spesso i vostri articoli e le risposte che date ai lettori. A casa ho una colonnina di ricarica sempre Tesla in trifase senza limitazione di potenza, quindi posso caricare tranquillamente a 11kW. Quotidianamente utilizzo la macchina per circa 100 km al giorno, con un consumo intorno ai 20 kWh, che equivale a circa il 25% di capacità della batteria. Ricarico la macchina un paio di volte al giorno al massimo della potenza, un’oretta alle 13 in pausa pranzo sfruttando il potente impianto fotovoltaico. E caricando circa 10 kWh (passo da circa il 65% di ricarica a poco più del 75%), poi la mattina prima di partire faccio in modo che la macchina sia carica all’80% Sempre nell’ottica di preservare la durata delle batterie negli anni ho 2-3 domande da farvi“.

Come ricaricare la Tesla Model 3: le tre domande

Per l’uso quotidiano Tesla consiglia di mantenere la carica tra il 20 e l’80%. Quindi come detto sopra “palleggio” sempre in quell’intervallo anzi mediamente tra il 60 all’80%. Va bene come percentuale o sarebbe meglio palleggiare ad esempio tra 50% e 70%? Va bene fare due ricariche o sarebbe preferibile farne solo una? Poiché posso caricare con potenza da 2 a 11kW, qual è la potenza ottimale anche per l’efficienza e le perdite? Devo precisare che a volte carico con la modalità Tesla di Carica con Fotovoltaico. Il veicolo utilizza solo l’energia prodotta in eccesso dal mio impianto fotovoltaico. E quindi, in caso di nuvole o brutto tempo, può modulare la potenza di ricarica con potenza inferiore a 11Kw. Può essere un problema variare la potenza di ricarica seguendo l’eccesso di produzione? Grazie mille “. Luca Cristofori

Sulla carta il livello ottimale è tra il 30 e il 60%, ma…

Risposte. 1° domanda – A livello teorico (a livello pratico siamo su differenze infinitesimali) il livello ottimale in cui mantenere la batteria è tra il 30% e il 60%. Ma tutto è legato al tempo di permanenza in uno stato di carica fuori da questo intervallo, dove anche il tempo è molto “teorico”. Mantenerla al 20% o al 90% per 6 mesi sicuramente la deteriora, mantenerla qualche giorno lo fa in modo trascurabile. Certo dall’1% o al 100% per settimane non va bene, qualche ora non farà mai un danno avvertibile. Periodicamente (ogni qualche mese, sono le LFP che hanno bisogno di farlo anche più di una volta al mese, Tesla consiglia settimanalmente addirittura), in occasione di un viaggio lungo dove si ha la certezza dell’orario di partenza, è consigliabile caricarla al 100%. Facendo in modo di terminare poco prima della partenza. questo aiuta il BMS a sapere quanto vale il 100%. Così come ogni tanto è bene portarla ad uno stato di carica molto basso (meno del 10%), purchè poi la si ricarichi entro qualche ora, per la stessa ragione. In letteratura non ci sono differenze statistiche rilevanti tra chi ha osservato ogni precauzione e chi l’ha caricata quando gli faceva comodo. Lasciandola scarica o carica anche fuori dal range 20-80%. Le auto dimostrative delle concessionarie sono quelle che soffrono di maltrattamenti, perché tenute perennemente cariche quando non necessario.

Non c’è da preoccuparsi dei continui attacca-stacca…

– 2° domanda – Non c’è differenza e la dimostrazione è lampante: ogni volta che solleviamo il piede dall’acceleratore e la macchina va in rigenerazione… Sta caricando ad una potenza che può arrivare anche a 70kW (cioè una carica HPC) e nessuno si sognerebbe mai di preoccuparsi di ciò! Quindi chi carica da fotovoltaico con opzione “eccedenza solare” non deve preoccuparsi del continuo attacca-stacca e anche della modulazione di potenza, perchè è ciò che avviene in una normale guida urbana.

Tanto vale usare la potenza di 11 kW, non danneggia in alcun modo la batteria…

-3° domanda – siccome la ricarica tiene acceso l’auto e il sistema di condizionamento (il circolatore come minimo), comporta un consumo di circa 200Wh per l’elettronica e circa 45Wh per il circolatore. Ergo: meno dura la carica e più si evita questo ulteriore consumo che non va in batteria. Dato che una ricarica a 11kW in AC non danneggia la batteria in alcun modo, tanto vale usare questa potenza. Con due rapidi calcoli si capisce che se sto caricando dal 20% all’80% di una batteria da 75kWh netti, parliamo di 45kWh, a 11kW di potenza servono 4 ore tonde con un extraconsumo di 250Wh x 4 = 1kWh. Caricando a 6kW, ad esempio, ne impiegherei 7,5 con un extraconsumo di 250Wh x 7,5 = 1,87kWh, cioè consumerei 0,9kWh in più. Insomma, non c’è da fasciarsi la testa… Se si hanno a disposizione gli 11kW, tanto vale usarli, se se ne usa la metà ci si rimette ben poco e se tutto ciò viene da fotovoltaico, non costa nulla. E anzi se non si ha particolare necessità e non ci fosse il sole, tanto vale rimandare. Io ricarico quando mi fa comodo, il concetto di “emergenza” lo lasciamo ai giornalisti e agli esperti da bar. Avere il 30% in una Long Range significa fare più di 100 km autostradali ai 130 o 200 km di extraurbano: tutti con la zia dall’altra parte dell’Italia?

