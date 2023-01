Come può Panorama scrivere certe cose? Giuseppe scrive dal Ticino, racconta il suo passaggio all’elettrico (Mercedes EQA) ed è sconcertato dalla copertina del settimanale, che definisce l’elettrico “un grande bluff”. Ricordiamo che i vostri messaggi e quesiti vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it .

“Mi ha convinto mio figlio a passare all’elettrico, una Mercedes EQA…”

“S ono un pensionato svizzero di 68 anni,nel 2021 ho deciso di svincolarmi dalla nafta del mio impianto di riscaldamento e l’ho sostituito con una termopompa. Uno dei miei figli(neo ‘teslista’) mi ha suggerito di farlo anche con l’auto passando al motore elettrico. Da qualche mese mi stavo informando sul tema non senza qualche apprensione e così ho fatto montare un wallbox in garage per fugare ogni dubbio. Ho venduto le mie due auto una a benzina e una a gasolio e ordinato una Mercedes EQA 300 4 matic (auto compatta e con tempi di consegna di circa 6 mesi). Il 7 dicembre 2021 ho iniziato la mia era elettrica e ora, con circa 15’000 km percorsi, sono entusiasta per i mille motivi che descrivete sempre con oggettività e competenza. L’80% dei km percorsi è all’interno del Cantone Ticino, il rimanente nella Svizzera interna dove vive uno dei miei figli. E, una volta all’anno, in Liguria al mare “. Come può Panorama definire l’elettrico “un grande bluff”? Come può Panorama definire l’elettrico “un grande bluff”?

" La ricarica in garage è largamente sufficiente per buona parte dell'anno. Nella Svizzera tedesca e francese ci sono colonnine ovunque, anche in parcheggi senza ristoro lungo le autostrade. Queste ultime sono molto attrezzate, con diversi gestori, ma non ho mai avuto problemi, né tecnici né di pagamento. Problemi che invece inizialmente ho trovato in Italia, dove ho dovuto cambiare certi itinerari per mancanza di colonnine o con ricariche fuori uso. Anche mia moglie si è rassicurata quando l'estate scorsa ho raggiunto Alassio da casa mia, Lugano (300 km esatti) con un'autonomia residua di circa 120 km. Viaggio sempre in Eco, con una ricarica importante della batteria mentre si viaggia. E nei percorsi montagnosi il ritorno dà sempre un sorriso, osservando il bonus di km che accumuli. Certo che guardando la copertina di Panorama, "IL GRANDE BLUFF DELL'ELETTRICO", c'è da rimanere un po' sconcertati. Fa benissimo Paolo Mariano nell'ultimo video parlando di superficialità nell'affrontare il problema " .

Come può Panorama…/ Problemi, sì, ma la strada è tracciata

“ Non si possono negare certi aspetti di questo fenomeno e mi ritengo un po’ privilegiato potendo caricare a casa. Ma pensando alla varietà di modelli che stanno per uscire e ai progressi nell’offrire anche chi è inquilino la possibilità di rifornirsi a domicilio, i problemi si ridurranno. Nota dolente: i prezzi, ma industria privata e autorità sapranno trovare (in parte lo stanno facendo) le modalità più corrette per avvicinare l’automobilista…termico all’elettrico. Pandemia, guerra in Ucraina e altri orrori nel mondo,inflazione sostenuta non aiutano, ma la via alla decarbonizzazione e ai combustibili fossili è tracciata. Ci vorrà tempo, ma soprattutto provare a cambiare il nostro modo di vivere in generale, gli spostamenti sul territorio in particolare. Non semplice, ma nemmeno impossibile e di esempi virtuosi ne abbiamo un po’ ovunque su questo pianeta. Ricordando la pioniera parigina JAMAIS CONTENTE, l’auto elettrica che sfrecciò a oltre 100km/h più di… cento anni fa nella capitale francese. I migliori saluti, un 2023 elettrizzante “. Giuseppe Pescia

Come può Panorama…/ L’idea di una congiura UE che non esiste

Risponde Mauro Tedeschini. Abbiamo dato un’occhiata a Panorama: la copertina ha un titolo provocatorio, che non rispecchia quel che si scrive poi nell’interno. Lo stesso direttore Maurizio Belpietro racconta di avere guidato un’auto elettrica e parla di “assoluto piacere“. Aggiungendo però (cose risapute) che la rete di ricarica è ancora insufficiente e che le auto sono ancora troppo costose. Da qui la conclusione, questa sì fuori dal mondo, che la UE sponsorizzi l’elettrico per la precisa volontà di fare dell’auto un bene di lusso, togliendolo alle masse. Non è così: le elettriche costano di più perché il loro cuore, le batterie al litio, hanno alle spalle pochi anni di sviluppo, contro i 130 anni almeno dei motori termici. Le congiure (immaginarie) della UE lasciamole a Panorama. Meglio occuparci dell’enorme lavoro di ricerca che si sta facendo in tutto il mondo per abbassare il costo delle batterie, migliorandone la resa. E siamo sulla buona strada.