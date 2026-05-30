Come proteggersi dal caldo torrido con l’auto parcheggiata?







Come proteggersi dal caldo torrido con l’auto ferma? Le temperature di questi giorni hanno indotto Daniele, un fedele lettore, a porci questa domanda. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ci sono accorgimenti da adottare?

“Ho una domanda da porre per la rubrica Vaielettrico risponde. Quali accorgimenti sarebbe opportuno adottare qualora l’auto elettrica sia per forza di cose parcheggiata al sole molte ore durante le torride giornate estive? Grazie per la preziosa informazione che fate“. Daniele Sacilotto

Come proteggersi dal caldo? Dipende…

Risposta. Dipende da modello a modello. Ci sono auto che offrono la climatizzazione a distanza, assolutamente da usare. Si arriva con l’auto già raffrescate, in modo graduale. Senza bisogno di mettere il condizionatore a manetta quando si sale perché il clima a bordo è insopportabile. Allo stesso modo bisogna vedere se l’auto è dotata di pompa di calore. Ovvero di un sistema di climatizzazione intelligente che sfrutta i principi della termodinamica per raffreddare l’abitacolo (o ricaldarlo d’inverno). Ovviamente poi quando si viaggia è sempre consigliabile non esagerare con l’utilizzo del condizionatore. Per evitare di consumare energia in modo abnorme, tagliando l’autonomia reale.

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Un condizionatore che funziona a una potenza di 2 kW provoca una perdita di autonomia da 25 a 30 km su un percorso di 200 km. Un test è stato effettuato dalla testata francese Automobile Propre. Verificando in quanto tempo Renault Scenic e Skoda Elroq scendono a temperature gradevoli partendo da circa 50°. I risultati sono nella tabella sopra. Infine: occhio alla ricarica. Temperature torride possono diminuire l’efficienza della colonnina e allungare i tempi.