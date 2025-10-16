Come funziona la demolizione delle auto elettriche e che fine fanno le batterie? Ce lo chiede Maurizio e Vaielettrico risponde. Per scriverci utilizzate l’indirizzo info@vaielettrico.it.

“Salve, volevo sapere cosa succederà quando porterò la mia auto elettrica in un centro per auto demolizione per fine ciclovita. Chi gestirà e soprattutto chi pagherà per lo smaltimento regolare delle batterie al litio ferro fosfato? Grazie per le risposte che mi vorrete fornire„. Maurizio Piani

La lunga vita delle batterie (soprattutto le LFP)

Risposta- Se la sua batteria è al litio-ferro-fosfato (LFP), molto probabilmente il fine vita dell’auto non sarà dovuto al deterioramento della batteria, bensì all’usura di altre componenti. Le batterie LFP, infatti, sopportano normalmente oltre 3.000 cicli di carica e scarica, equivalenti a oltre 500-600 mila km. Perciò non sarà necessario smaltirle immediatamente.

Saranno ritirate dal costruttore, che ha l’obbligo di farlo in base alla direttiva europea ELV (End of Life Vehicles) senza nessun costo da parte del proprietario dell’auto in quanto già caricato sul costo d’acquisto iniziale. E probabilmente saranno riassemblate per produrre e commercializzare un accumulatore statico domestico o industriale (Battery Energy Storage System o Bess). A suo carico resteranno gli oneri per la demolizione, come per qualsiasi altro veicolo termico.

Le batterie vengono smaltite solo quando la loro capacità di accumulare energia si riduce tanto da non essere più utilizzabili nemmeno in impieghi stazionari. In questo caso vengono avviate al riciclo dei materiali presso imprese specializzate, che recuperano fino al 90% dei minerali che le compongono, li raffinano e li rimettono sul mercato.