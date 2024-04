Come fai a ricaricare in un Paese così? Tra colonnine usate come parcheggio e altre mai attivate, la vita in elettrico è sempre dura, come mostrano anche queste segnalazioni. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Come fai a ricaricare se la colonnina è usata da parcheggio? (1) Milano, via San Marco

“S i segnala ai vigili, non escono Si segnala alla Be Charge Eni, dicono che non è responsabilità loro. Idem con A2A. Però rincarano le tariffe. via Qui siamo in via San Marco a Milano. Parla la foto. Cordiali saluti “. Sandro Laffranchini

Come fai a ricaricare se la colonnina c’è, ma non la attivano? (2) Venaria Reale

“Sono un guidatore BEV dal 2021. Purtroppo abito a Venaria Reale. Dico purtroppo perché un Comune con oltre 35.000 abitanti risultava fini a pochissimo tempo fa del tutto sprovvisto di colonnine. Adesso ne abbiamo ben 2 con 4 prese totali! Bene, uno direbbe. Peccato che di queste 2 colonnine (tra l’altro vicine tra loro) una non risulti ancora collegata, mentre l’altra lo è da un paio di mesi. Una situazione surreale. Ho una Twingo con batteria da 20 kW e percorro una media di 100 km al giorno, ho all’attivo 65.000 km. Pensate il calvario per ricaricare qualche volta anche 2 volte in un giorno... Comunque per me il fine giustifica i mezzi. Pur adorando i motori, specie i 2 tempi puzzosi e rumorosi, mai tornerei indietro. Se provi un’elettrica ed hai un minimo di cervello, non torni più indietro. Ho avuto decine di auto di tutte le motorizzazioni. Niente è come l’elettrico. Sia in termini di costi che di durata e prestazioni. Spesso parlo con persone che manifestano dubbi sull’elettrico, ma alla domanda: lo hai già provato? La risposta è sempre la stessa: no. Come recensire un film senza vederlo“. Marco Pira

È passata l’idea che l’elettrico è un capriccio per ricchi…

Risposta. Questa è l’Italia, signori, un Paese in cui è passata l’idea che l’auto elettrica è un capriccio per ricchi. E che si possa tranquillamente usare le piazzole di ricarica come parcheggio, tanto le Polizie Locali non interverranno mai. Il Codice della Strada parla chiaro:“Aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici: il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli”. Ma non viene mai applicato: una vergogna indegna di un Paese civile. Quanto alla mancata attivazione delle colonnine, anche qui abbiamo il record europeo nei ritardi di messa in funzione. Un altro primato (a rovescio) di cui vantarci.

