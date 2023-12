Come fa Tesla a far pagare meno i Supercharger?

Come fa Tesla a far pagare così poco i Supercharger rispetto alle altre reti di ricarica? Paolo fa un confronto con i principali gestori italiani e… Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Come fa Tesla…? Non è un ente benefico, eppure guardate i prezzi, da 0,49 a 0,54

“O ggi con mia moglie uscita con sci da fondo a S.Moritz a circa 70 km da casa. Ricordando di averlo già utilizzato in passato, guardo le tariffe di ricarica (Supercharger Tesla) per curiosità. Con mia grande sorpresa, vedo che la tariffa varia da 0,42 a 0,47 franchi svizzeri/kwh. Con un cambio cf/euro quasi pari. Ancora più incuriosito, controllo la stessa tariffa al Supercharger a me più vicino in Italia pochi km prima di Sondrio: attualmente è 0,49/ 0,54 euro. Ora, Tesla non è un ente benefico e i Supercharger erogano potenze rilevanti (minimo 150 kW) ben oltre le potenze da 22 kW della gran parte delle colonnine dei gestori nazionali. E la cosa mi fa riflettere. Forse i nostri gestori nazionali sono troppo cari nascondendosi dietro la solita storia dei costi di installazione delle colonnine? Ma anche a Tesla costa una stazione di Supercharger. Voi che ne dite? Saluti vi seguo sempre con interesse “ . Paolo Cornaggia

C’è una sola spiegazione…

Risposta . Il fatto è che i gestori nazionali non danno alcuna spiegazione sui criteri che portano alla definizione delle tariffe. Neppure in occasione degli aumenti di quest’anno, che in un modo o nell’altro, hanno riguardato tutti, a partire dai due più importanti, Enel X Way e Eni Be Charge. Entrambe, peraltro, aziende controllate dallo Stato. In effetti Tesla nei suoi Supercharger italiani ha tariffe al kWh ben più convenienti delle principali reti nostrane. Su colonnine di questa potenza, l’Enel, che è di gran lunga leader di mercato, applica una tariffa di 0,99/kWh.. E solo la sottoscrizione di un abbonamento mensile consente di abbassare i prezzi. L’unica spiegazione plausibile è legata al fatto che stiamo parlando di aziende con strategie diverse. I Supercharger fanno parte dell’offerta Tesla, che non comprende solo la vendita di auto, ma la fornitura di tutta una serie di servizi che devono far sentire il cliente un privilegiato. Le aziende dell’energia, invece, fanno business vendendo kWh. E su quello vogliono fare margine. . Il fatto è che i gestori nazionalisui criteri che portano alla definizione delle tariffe. Neppure in occasione degli aumenti di quest’anno, che in un modo o nell’altro, hanno riguardato tutti, a partire dai due più importanti,. Entrambe, peraltro, aziende controllate dallo Stato. In effetti Tesla nei suoi Supercharger italiani ha tariffe al kWhdelle principali reti nostrane. Su colonnine di questa potenza, l’Enel, che è di gran lunga leader di mercato, applica una tariffa. E solo la sottoscrizione di un abbonamento mensile consente di abbassare i prezzi. L’unica spiegazione plausibile è legata al fatto che stiamo parlando di aziende con. I Supercharger fanno parte dell’offerta Tesla, che non comprende solo la vendita di auto, ma la fornitura di tutta una serie di servizi che devono far sentire il cliente un privilegiato. Le aziende dell’energia, invece, fanno business. E su quello vogliono fare margine.