





Come e quanto risparmi con l’auto elettrica. È la bolletta della ricarica al posto dello scontrino del benzinaio, il varco della ZTL che si apre senza multe, il bollo che semplicemente non arriva. Prima di decidere se convenga davvero, val la pena mettere in fila cosa cambia ogni giorno al volante di un’auto a batteria.

Come e quanto risparmi davvero a ogni ricarica (a casa)

Partiamo dal numero che pesa di più sul portafoglio. Percorrere 100 km con un’auto elettrica ricaricata a casa costa oggi intorno ai 4 euro. La stessa distanza con la benzina, che nel 2026 viaggia stabilmente sopra 1,80 euro al litro, ne costa tra i 10 e i 13. Per chi macina 15 mila km l’anno, la differenza diventa un risparmio sulla sola energia che supera i mille euro. Il grosso di questo vantaggio, però, vive di una condizione precisa: la ricarica domestica. Meglio ancora se notturna e con una tariffa dedicata, dove il costo per km scende ai minimi. Con una wallbox domestica e una tariffa a fasce, ricaricare nelle ore notturne arriva spesso a costare meno della metà rispetto al diurno. Chi si affida spesso alle colonnine fast in autostrada scopre in fretta che il conto si avvicina a quello di un pieno tradizionale. È giusto dirlo senza girarci intorno. Resta il punto: per la maggior parte degli spostamenti quotidiani il pieno lo fai mentre dormi, a un prezzo che il distributore non può promettere.

Bollo, ZTL e strisce blu: i vantaggi che non vedi a listino

Immagina il tragitto di un pendolare che ogni mattina entra nel centro di una grande città. Con un’auto termica significa tassa d’ingresso alla ZTL, parcheggio a pagamento sulle strisce blu e, una volta l’anno, il bollo. Un’elettrica cancella quasi tutte queste voci in un colpo solo. L’esenzione dal bollo vale 5 anni dalla prima immatricolazione nella gran parte delle regioni. E, allo scadere l’imposta scende al 25% di quella di un’equivalente a benzina, mentre in Lombardia e Piemonte l’esonero è addirittura a vita. All’ingresso delle zone a traffico limitato i veicoli a batteria passano gratis o con forti sconti in moltissimi comuni, e sulle strisce blu la sosta è spesso libera. A questi risparmi ricorrenti si aggiungono gli incentivi all’acquisto, che nel 2026 restano parte del quadro, ma cambiano spesso nei requisiti e nei fondi disponibili. Vanno verificati al momento giusto, non dati per scontati. Sono soldi che non finiscono sul cartellino del prezzo, ma che ogni 12 mesi restano in tasca a chi guida.

Come e quanto risparmi senza comprarla l’auto

C’è un ostacolo che tiene ancora molti lontani dalla presa: il prezzo d’acquisto. Un’elettrica di pari categoria costa più di una termica. Esu questo scoglio pesa il timore della svalutazione, alimentato da una tecnologia che migliora di anno in anno e fa invecchiare in fretta i modelli più vecchi. Chi compra oggi si porta a casa tutti i vantaggi di gestione, ma si tiene anche il rischio sul valore residuo tra 4-5 anni. Per aggirare proprio questo nodo, molti automobilisti e partite IVA scelgono di non possedere l’auto. Chi vuole provare la mobilità a batteria senza affrontare l’esborso iniziale e l’incognita della rivendita può valutare il noleggio elettrico a lungo termine. Un canone mensile con i servizi già inclusi permette di guidare un modello aggiornato per qualche anno. E poi restituirlo, lasciando a chi noleggia il problema del valore futuro. Diverse formule partono senza anticipo. E, per chi ha partita IVA, entra in gioco anche la deducibilità prevista dalla normativa fiscale, che varia in base all’uso del veicolo. È il modo più semplice per godersi i vantaggi dell’auto elettrica pagando solo per il tempo in cui la si usa.

Silenzio, coppia e meno officina

La prima curva presa in elettrico spiazza chi arriva dal motore termico. La spinta è immediata, perché la coppia piena è disponibile da fermo, senza attese e senza cambiate, e in città questo si sente a ogni semaforo. Poi c’è il silenzio, che rende il traffico meno stancante e trasforma i viaggi lunghi in qualcosa di sorprendentemente riposante. Sotto la carrozzeria, intanto, c’è meno roba che si consuma. Niente olio da cambiare, niente frizione, niente marmitta o cinghia di distribuzione. E persino i freni durano di più perché in decelerazione lavora soprattutto il recupero di energia. Il risultato è una manutenzione più leggera, con tagliandi che costano in media dal 30 al 50% in meno rispetto a un’auto a benzina di pari categoria. C’è un rovescio della medaglia che chi guida elettrico conosce bene: il peso della batteria consuma un po’ più in fretta gli pneumatici. Ed è forse l’unica voce che si muove in controtendenza. Non è che l’elettrica non veda mai l’officina, ma ci va meno spesso e per interventi più semplici. E chi ci è passato raramente torna indietro su questo punto.

Come e quanto risparmi (e dove ancora non conviene)

Tutti questi vantaggi non pesano allo stesso modo su ogni automobilista. La convenienza reale, che misuri sul costo totale nell’arco della vita dell’auto, dipende dal profilo di utilizzo. Chi supera i 10 mila km l’anno e ha accesso a una presa domestica, si trova quasi sempre in vantaggio nel lungo periodo. Più strada fa e più ammortizza il prezzo di partenza con i minori costi di gestione. Il discorso cambia per chi vive in un condominio senza box, dipende dalle colonnine pubbliche e percorre pochi km urbani. Qui il margine si assottiglia e vanno fatti due conti onesti. Restano poi i viaggi molto lunghi, che con l’elettrico chiedono ancora un minimo di pianificazione delle soste di ricarica, anche se la rete cresce ogni mese. Sui modelli recenti l’autonomia reale si aggira spesso tra i 300-400 km con una carica. Abbastanza per la settimana tipo, ma da tenere a mente sulle tratte più lunghe. L’auto elettrica non conviene a chiunque per definizione: conviene a chi ricarica a casa, macina strada e vuole abbattere i costi ricorrenti. Per tutti gli altri, il consiglio è fare i conti prima, magari partendo proprio dai numeri visti qui sopra.