Com’è difficile installare una wallbox in garage

Mi rivolgo a Voi dopo aver consultato altri canali senza ottenere risposte convincenti.

Da privato ho acquistato e fatto installare un wallbox per ricarica elettrica nel mio garage con saldo fattura al 31 agosto 2022.

Nella dichiarazione redditi del 2023 non ho potuto detrarre il 50% in dieci anni in quanto l’agevolazione terminava il 31 dicembre 2021. Per il 2022 e successivi si aspettava il bonus mirato decretato ad agosto 2022. Ora finalmente è stata data la possibilità di fare domanda per accedere al bonus fino ad esaurimento fondi destinati. Ma la domanda si può fare solo per le installazioni effettuate dopo il 4 ottobre 2022.