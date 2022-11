Com’è difficile installare un caricatore nel box condominiale

Simone vuole installare un caricatore nel suo box condominiale, ma deve affrontare una serie di problemi tecnici e burocratici. Ci chiede come muoversi. Inviate le vostre domande alla mail info@vaielettrico.it.

Box condominiale già attrezzato, ma…

“ Buongiorno,

sulla scia del bonus colonnine elettriche mi stavo informando per l’installazione di una wall box nel mio box condominiale.

Da quanto ho capito, la wall box dovrebbe avere una linea dedicata con cavo da 6mm, protetta da salvavita e collegata al pulsante di sgancio. Considerando la normativa antincendio, per essere a norma di legge, è necessario fare un progetto? Quali sono gli step progettuali / burocratici per essere a norma di legge?

Nel quadro elettrico non c’è posto

Si pone poi un secondo problema. Il quadro elettrico che porta una linea in casa ed una in garage è quasi saturo, ha solo 2 posti liberi. Questo vuol dire che non ci sarebbe posto per alloggiare modulo per lo sgancio, salvavita, e modulo per monitorare il consumo di corrente.

Sarebbe comunque a norma portare una linea comune da questo quadro in garage, protetta da salvavita e modulo sgancio dimensionati correttamente e che sostituiscono gli attuali, per poi diramare in garage una linea per l’illuminazione ed una linea per la wall box? Grazie per l’aiuto. „ Simone Leardini

Le serve il progetto di un professionista

Risposta _ Caro Simone, vista la specificità del suo caso abbiamo chiesto la consulenza dell’ingegner Giulio Galbusera, responsabile tecnico Italia di ChargeGuru, start up francese di consulenza e servizi per la ricarica privata. qui di seguito la sua risposta.

“ Partirei da una premessa generale: serve sempre il progetto elettrico quando si realizza un nuovo circuito per l’installazione di una stazione di ricarica; ce lo prescrive il D.M. 37/08, il cosiddetto “decreto impianti”. Il progetto elettrico, è bene sottolinearlo, deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, tranne in alcuni specifici casi dove potrà essere redatto anche dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Partirei da una premessa generale:quando si realizza undi una stazione di ricarica; ce lo prescrive il D.M. 37/08, il cosiddetto “decreto impianti”. Il progetto elettrico, è bene sottolinearlo, deve essereiscritto negli albi professionali, tranne in alcuni specifici casi dove potrà essere redatto anche dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Così la sicurezza anticendio non è un problema

Dal testo del messaggio evinciamo che il supo box condominiale si trova in un luogo soggetto ai controlli di prevenzione incendi. Qui un fondamentale riferimento è la “Circolare 05 novembre 2018, n° 2 – Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici” dei VVF.

È opportuno sottolineare che l’applicazione delle linee guida, contenute nella circolare, permette di far rientrare l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrica nella casistica di modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio. In queste linee guida vi sono opportune indicazioni circa gli sganci di emergenza.

Per ciò che riguarda le protezioni elettriche da installarsi, la sezione dei cavi ed altre scelte tecniche è bene che queste siano determinate dal professionista in base al prodotto scelto ed alle prescrizioni contenute nella norma CEI 64-8. L’esempio della sezione del cavo è lampante: i 6 mmq di sezione possono sì andare bene, ma solo in determinate condizioni. La scelta più opportuna sulla sezione dei cavi è da farsi sulla base di numerosi fattori (e.g. lunghezza linea, potenza wallbox da installarsi, etc.), generalizzare a priori non è mai possibile.

Noi di ChargeGuru siamo a disposizione per guidare verso la migliore soluzione, in conformità con le leggi e le normative tecniche vigenti.

