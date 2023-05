Come consumare poco con la mia Peugeot e-2008? È la domanda che ci pone Claudio, una lettore che percorre circa 50 km al giorno. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

Come consumare poco? Faccio 50 km al giorno, alla media di 11,2-11,8 kWh/ 100km

“S ono proprietario di una Peugeot e-2008, e seguoi vostri videomolto interessanti che postate su Facebook. Con la mia auto elettrica, percorro circa 50 km al giorno per portarmi sul posto di lavoro. Sto monitorando in modo molto attento i consumi dell’auto in considerazione dei km percorsi. Utilizzo il climatizzatore solo quando strettamente necessario. Il 95% del tragitto che percorro è di strada ad alto scorrimento ed è piana, con una punta di velocità massima intorno agli 80 km/h causa il traffico. Utilizzo il cruise control per “evitare” consumi anomali e uso nelle decelerazione la funzione ‘brake’, molto comoda, dove si risparmia anche l’utilizzo dei freni. Sono a chiedere quale consiglio potete darmi per “utilizzare/sfruttare” al meglio la carica della batteria, ovvero fare piu km con un kWh. Per ora riesco ad utilizzare dagli 11,2-11,8 kWh per 100km. Vi ringrazio in anticipo per i consigli “. Claudio Balestrazzi ono proprietario di una, e seguomolto interessanti che postate su Facebook. Con la mia auto elettrica, percorro circaper portarmi sul posto di lavoro. Sto monitorando in modo molto attento i consumi dell’auto in considerazione dei km percorsi. Utilizzosolo quando strettamente necessario. Ildel tragitto che percorro è di strada ad alto scorrimento ed è piana, con una punta di velocità massima intorno aglcausa il traffico. Utilizzo ilper “evitare” consumi anomali e uso nelle decelerazione la funzionemolto comoda, dove si risparmia anche l’utilizzo dei freni. Sono a chiedere quale consiglio potete darmi per “utilizzare/sfruttare” al meglio la carica della batteria, ovvero farePer ora riesco ad utilizzare dagliVi ringrazio in anticipo per i consigli

Con 2 euro o poco più fa 50 km al giorno: non è niente male…

Risposta. È difficile dare consigli a chi registra dei consumi così contenuti. La e-2008 è omologata un consumo medio di 15,8 kWh ogni 100 km, ovvero per una percorrenza di 6,329 km con un kWh di energia. Claudio riesce ad arrivare a 8,928 km, quando va male resta comunque a stare al di sopra degli 8 km e mezzo con un kWh. Consumi anomali non ne vediamo proprio: la velocità è contenuta e comunque controllata dal cruise control e viaggiando nel traffico fa ampio uso della frenata rigenerativa. E fa persino uso parsimonioso del climatizzatore. Non sappiamo se ricarica a casa o nelle colonnine pubbliche. Ma, se anche anche ricorre a queste ultime, con un buon abbonamento i suoi 50 km al giorno li fa con 2 euro o poco più. Che non è male.