Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Come comprare elettrico usato: consigli di base in una guida pratica realizzata da Chargemap. Le occasioni ci sono, con ottimi prezzi, ma bisogna cautelarsi.

Come comprare elettrico usato / Prima verifica: la salute della batteria (certificato)

Premessa che non a tutti interessa, ma comunque da sottolineare: comprando un’elettrica di seconda mano si fa un passo per la salvaguardia dell’ambiente. Si prolunga la vita di un veicolo esistente, evitando la necessità di produrne uno, con tutto quello che questo comporta.

Ma passiamo all’aspetto economico, quel che sta a cuore ai più. C’è ancora una certa diffidenza nei confronti delle auto elettriche di seconda mano, legata ai soliti interrogativi: in che condizioni sarà la batteria? E, quindi, quale sarà l’autonomia reale?

Questa diffidenza comporta una svalutazione più rapida dei prezzi e, quindi, maggiori occasioni per chi compra. Senza contare che i costi di gestione sono decisamente più contenuti, soprattutto per chi ha la possibilità di ricarica a casa, a prezzi dimezzati rispetto alle auto a benzina. Con spese per tagliandi e manutenzioni varie decisamente più modeste (niente cambio dell’olio o cinghie di distribuzione…).

Ci sono ottime occasioni, anche nei marchi più prestigiosi

Sognate di comprare una Tesla? Sul sito italiano della marca di Elon Musk trovate delle Model 3 a 25 mila euro con 64 mila km, un chilometraggio tutt’altro che proibitivo per auto come queste. O vi garba piuttosto una 500e, magari da usare come seconda auto di famiglia? Ne trovate a 12-13 mila euro, con chilometraggi molto contenuti. O magari siete un fan del made in Germany e preferite una Mercedes?

Ce ne sono sui siti specializzati a meno di 30 mila euro, con solo 12-13 mila km percorsi. Ma non basta il chilometraggio per capire come sta l’auto che vi interessa, soprattutto per quel che riguarda la batteria. È fondamentale richiedere una diagnostica dello stato di salute (SOH) delle celle, anche per stabilire il valore reale del veicolo che vi interessa. Capita di trovare venditori, anche di concessionarie importanti, che si rifiutano di fornire questo dato: meglio rivolgersi altrove.

Come comprare elettrico usato / Le altre cose da controllare

Tenete conto, poi, che l’autonomia reale di un’auto elettrica risente particolarmente di due situazioni: il freddo intenso e la velocità elevata. Si percorrono molti meno km, anche il 30-40%, e di questo va tenuto conto, rapportandolo alle nostre esigenze reali. Sapendo anche, è l’altra faccia della medaglia, che invece in città l’autonomia è anche superiore a quella dichiarata.

La guida di Chargemap dà poi altre dritte “Prima dell’acquisto, richiedi la cronologia dei servizi, le fatture di manutenzione e tutti i registri delle riparazioni. In questo modo si avrà un quadro chiaro di come il veicolo è stato utilizzato e mantenuto… Le elettriche sono spesso dotate di tecnologie specifiche che differiscono dai modelli a benzina, come frenata rigenerativa e preriscaldamento della batteria. Assicurarsi che tutto funzioni correttamente“.

Insomma, tenendo gli occhi aperti si può fare un buon affare, oggi l’offerta non manca (anche sul nostro sito, vedi le inserzioni sotto). L’importante è chiarirsi bene le idee sul tipo di auto (e di autonomia) che ci serve e da lì impostare la ricerca.

Le ultime offerte di elettriche usate sul nostro sito: Model S, e-208, 500e, e-Up ID.3,, Kia EV6, Zoe…

BMW i4 eDrive 40 – Anno: 03-2022 – km: 48 mila – Stato Batteria: 95% – Località: Reggio Emilia – Prezzo: 37.900 euro

Renault Zoe del 2020 – – Anno: 08-2020 – km: 52 mila – Stato Batteria: n.d. – Località: Alessandria – Prezzo: 15.500 euro.

Volkswagen ID.3 del 2023 – Anno: 08-2023 – km: 30.946 – Stato Batteria:n.d. –Località: prov. di Pisa – Prezzo:25.500 euro

Fiat 500e 3+1 Icon – – Anno: 08-2021 – km: 62 mila – Stato Batteria: 95% – Località: Aosta – Prezzo: 15.000 euro

Tesla Model 3 AWD 2023 – Anno: 11-2023 – km: 16 mila – Stato Batteria: n.d.

– Località: Lecce – Prezzo: 40.900 euro

Volkswagen ID.3 del 2024 – Anno: 01-2024 – km: 9.775 – Stato Batteria: n.d. – Località: Livorno – Prezzo: 31.500 euro

Opel Corsa-e del 2021 – Anno: 01-2021 – km: 47 mila – Stato Batteria: n.d. – Località: Aosta – Prezzo: 13.500 euro

Opel Mokka-e del 2023 – Anno: 05-2023 – km: 15.000 – Stato Batteria: n.d. – Località: Cagliari – Prezzo : 20.000 euro