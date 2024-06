Come combattere gli abusivi della ricarica: Luciano ci manda due suggerimenti per farla finita con le colonnine occupate da auto parcheggiate. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Come combattere gli abusivi: 1) Se l’auto è aziendale si scrive in ditta segnalando…

“Prima di tutto grazie agli organizzatori e partecipanti della community. Se – non essendo particolarmente ferrato in questioni tecniche – sono riuscito da subito a gestire la gestire la mia ID.3 (unica auto) da oltre 3 anni, con grande soddisfazione, è anche e soprattutto grazie a voi. Vorrei condividere alcuni metodi “alternativi” per combattere la maleducazione con fermezza gentile, metodi che per la mia esperienza hanno spesso funzionato. Serve un po’ di organizzazione, ma non ci ho affatto perso molto tempo.

1. Quando a occupare lo stallo di ricarica è un veicolo “in chiaro” (con le informazioni della ditta o ente sulla fiancata). Immediata (e predisposta in anticipo per risparmiare tempo) mail alla ditta chiedendo di far spostare il veicolo dallo stallo di via …Facendo presente in modo gentile che, per rispetto di chi lavora, non ho chiamato immediatamente i vigili. Ma che, se non verrà subito rimossa, li chiamerò senz’altro. Ho ottenuto ottimi risultati con rimozioni quasi immediate. Evidentemente, ricevuta la mail, i destinatari hanno fiducia nel pronto intervento dei Vigili maggiore della mia…“.

Come combattere gli abusivi: 2) Un messaggio stampato sul parabrezza serve da ammonizione

“2. Per tutti gli altri casi, ho nel mio zainetto molte copie di messaggi predisposti in anticipo a seconda delle situazioni. In essi ricordo che è buona educazione non parcheggiare in stalli riservati, ammetto che tutti qualche volta sbagliamo (è capitato anche a me), chiedo rispetto per gli utilizzatori. E avverto che “per questa volta” non chiamerò i vigili, ma lo farò senz’altro in futuro, se l’abuso dovesse ripetersi. Poiché lascio questi messaggi nei 4-5 stalli di ricarica che mi interessano, ho potuto monitorare i risultati. Dopo un paio di messaggi quasi tutti gli abusivi non si fanno più vedere (temo vadano da un’altra parte, ma questo è quanto da solo posso fare). NB: Per i recidivi (ho una certa memoria per le auto) ho dei messaggi che si concludono con “ultimo avviso“. Funzionano molto bene. Un caro saluto“. Luciano Butti

Ma c’è anche chi mette cartelli…facendo parlare la colonnina

Risposta. Questo dell’occupazione abusiva delle colonnine (anche da parte di auto a batterie non in ricarica) è il tema su cui riceviamo più mail. Segno che il fenomeno è molto frequente e sentito, purtroppo. Lasciare un messaggio sul parabrezza ci sembra un modo civile, a da quel che vediamo molto diffuso, di affrontare il problema. Tanto più se (come sostiene Luciano) qualche risultato c’è. E a proposito di messaggi, ce n’è uno di segno diverso che ci segnala Iorio Cavallini, messaggio apparso su una colonnina Hera in una frazione di Ferrara. L’autore ha pensato di far parlare la ricarica stessa, che nel testo si lamenta di essere stata collocata in un luogo troppo di pregio, a pochi passi da Palazzo Schifanoia. Non siamo in grado di giudicare, ma è giusto registrare anche questo lamento, riportato dal sito locale Estense.com.