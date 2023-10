Come abbellire la cabina per la ricarica

Come abbellire la cabina elettrica a servizio delle ricariche più potenti in questo caso Ewiva: da Sesto San Giovanni un esempio che potrebbe fare scuola.

Come abbellire la cabina: l’esperienza di Sesto San Giovanni

Diciamo la verità: queste cabine elettriche sono quasi sempre un pugno nell’occhio e piazzarle non è facile, anche se non solo per motivi estetici. Dal Comune alle porte di Milano arriva una soluzione sorprendente, descritta su Linkedin da Maurizio Trevisiol, Regional Key Account Manager Lombardia di Enel X Way: “La mobilità elettrica è anche questo! EnelXWay ha realizzato questa stazione di ricarica Ultrafast per conto di Ewiva (che ha sostenuto interamente l’investimento). Per mitigare l’impatto urbanistico (esplicita richiesta della Pubblica Amministrazione che ha messo a disposizione il suolo) abbiamo fatto realizzare la grafica da un’artista molto bravo, Andrea Tarli. La potete ammirare nelle foto. Trasformando la cabina elettrica di consegna e quella di trasformazione in due vagoni della metro“.

Installare nei cento-città non è solo questione tecnica…

Operazione riuscita? Trevisiol ne è convinto e, anzi, ne è piuttosto orgoglioso: “Credo che la missione di non ‘impattare’ sul contesto urbano l’abbiamo raggiunta. E abbiamo aggiunto un ulteriore e performante sito per la ricarica High Power Charging con 4 POC in posizione MOLTO strategica“. Terminando il post con i ringraziamenti al team tecnico che ha seguito la realizzazione del sito, che verrà attivato verosimilmente entro la fine dell’anno. Sappiamo bene che non si tratta della prima cabina elettrica trasformata in un manufatto piacevole alla vista, a volte in una vera opera d’arte. Ovviamente rispettando tutte le norme di sicurezza. Se si vogliono installare ricariche molto potenti in città, come gli ultimi trend sembrano indicare, il tema del decoro urbano diventa ancor più importante. Se avete segnalazioni di buone pratiche, scrivete a info@vaielettrico.

– Leggi anche: comunità energetiche, è on-line la mappa interattiva delle cabine primarie