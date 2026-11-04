Combattere le info false che girano sulle auto elettriche

Combattere le info false che girano sull’auto elettrica, facendo terra bruciata: è quello che ci esorta a fare Severino, un lettore.

“Dicono che si incendiano, che il software va in crash…”

“S ono un appassionato dei vostri VIDEO e vi seguo da tempo con interesse. Ma ultimamente vedo su altri siti molti video (farlocchi?) che sul mondo elettrico fanno terra bruciata. Auto che si incendiano in vari piccoli incidenti stradali o mentre ricaricano, batterie che non danno piu segni di vita, software in crash e via dicendo. Mi chiedo quanti di questi video sono lì per scoraggiare l’acquisto di auto elettriche. E non ne capisco il motivo (ma anche quando dal cavallo si è passati al motore termico è stato lo stesso…). Mi piacerebbe che questi argomenti venissero trattati con dovuta causa! Meglio che presentare solo auto. Viene da pensare che l’auto elettrica sia ancora troppo giovane come tecnologia, e che l’acquisto sia una scommessa . Bisogna informare la gente, rassicurarla, in fondo l’acquisto di un’auto per una famiglia è sempre molto impegnativa finanziaramente ! Con stima per il lavoro che fate“. Severino Dissegna ono un appassionatoe vi seguo da tempo con interesse. Ma ultimamente vedo su altri siti molti video (farlocchi?) che sul mondo elettrico fanno terra bruciata.in vari piccoli incidenti stradali o mentre ricaricano,, software in crash e via dicendo. Mi chiedo quanti di questi video sono lì per scoraggiare l’acquisto di auto elettriche. E non ne capisco il motivo (ma anche quando dal cavallo si è passati al motore termico è stato lo stesso…). Mi piacerebbe che questi argomenti venissero trattati con dovuta causa! Meglio che presentare solo auto. Viene da pensare che l’auto elettrica sia ancorae che l’acquisto sia una scommessa . Bisogna informare la gente,, in fondo l’acquisto di un’auto per una famiglia è sempre molto impegnativa finanziaramente ! Con stima per il lavoro che fate“.

Combattere le info false? Ne girano ai più alti livelli…

Risposta. L’Italia è un Paese che guarda sempre indietro e accoglie con diffidenza ogni innovazione. Un fenomeno che è esploso con l’arrivo dei social: parlare male dell’auto elettrica (e delle energie rinnovabili) frutta tantissimi clic. Anche se le informazioni fornite sono inventate di sana pianta, conta . compiacere la prigrizia mentale di tanti italiani. Non parliamo solo dell’uomo della strada. C’è un’importante associazione di imprenditori, Elettricità Futura, che ha appena deciso di uscire da Confindustria per le sparate del n.1, Emanuele Orsini. Quest’ultimo aveva sostenuto che “il legame con le quotazioni del gas può portare a pagare 300 euro/MWh l’energia fotovoltaica che costa 35-40 euro/MWh da produrre. Io tra chi produce energia e chi consuma energia, in questo momento sto con chi consuma energia, l’ho detto chiaro”. Noi da anni ci battiamo contro le tante bufale che circolano, soprattutto nel mondo delle auto, con interviste ad esperti come il il prof. Nicola Armaroli. Cercheremo di farlo ancora di più.