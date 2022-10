Comanda Cooltra nello scooter-sharing: l’azienda di Barcellona mantiene una quota di mercato del 70% in Italia, con 4.500 mezzi tra privati (3.000) e B2B.

Comanda Cooltra: 75% di quota a Roma, 55% a MIlano

Il 2021 ha visto la più grande crescita di sempre dei ciclomotori in condivisione, che raggiungono un totale di 9.000 veicoli. Con 3 milioni di noleggi per 15 milioni di Km percorsi. Nei primi 6 mesi del 2022 la curva di crescita del leader di mercato, Cooltra, non ha arrestato la sua corsa, facendo segnare un +60% rispetto all’anno precedente. E consolidando la sua quota di mercato, rispettivamente 75% a Roma e 55% a Milano. Cooltra ha realizzato circa 1.250.000 noleggi, rispetto ai 750.000 del primo semestre del 2021. Percorrendo 5.600.000 km, più di 140 volte il giro della terra e con un risparmio di Co2 di 70 tonnellate. “Nel 2022, gli italiani hanno puntato fortemente sulla mobilità condivisa”, spiega Enrico Pascarella, B2C Italy Regional Manager di Cooltra. “Sia per una maggiore sicurezza personale rispetto al trasporto pubblico, che per un minore impatto ambientale e costi di gestione a differenza dei veicoli privati”.

La mobilità condivisa garba agli italiani: +60%

In Italia il mercato della micromobilità rappresenta ad oggi più del 90% del totale dei veicoli in sharing presenti: 9 noleggi su 10. Nel 2021, il mercato globale della mobilità condivisa in Italia ha raggiunto i 6 milioni di utenti e 89.100 veicoli in circolazione. Con più di 35.000.000 noleggi effettuati e 133,4 milioni di Km percorsi, dati che si concentrano soprattutto nelle grandi aree metropolitane: Roma, Milano e Torino. Per la prima volta il numero dei capoluoghi di provincia ad avere almeno un servizio di sharing attivo é più alto rispetto a quelli che non lo hanno, 62 contro 46. Il tasso di crescita nel 2021, delle soluzioni di mobilità condivisa, ha superato il 60%, secondo il sesto Rapporto della sharing mobility presentato dall’omonimo Osservatorio. Tornando ai dati pre-pandemia del 2019, spinto proprio da soluzioni di micromobilità quali scooter sharing.