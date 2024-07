Comal, nuova fabbrica a l’Aquila per i pannelli solari “retail”

Comal realizzerà in provincia de L’Aquila una nuova fabbrica di pannelli fotovoltaici innovativi totalmente made in Italy.

La fabbrica sarà operativa entro il 2025 ed avrà una capacità totale massima di 500 MW, sarà destinata alla produzione di moduli fotovoltaici per il crescente mercato retail italiano (impianti residenziali ed industriali di autoproduzione, comunità energetiche ecc.). Un settore che ha contribuito per il 78% allo sviluppo complessivo del fotovoltaico italiano nel 2023 (5,2 GW di potenza installata).

Sedici milioni di investimento con finanziamento del Mediocredito Centrale

Il progetto rientra nel bando “Next Appennino | Misura B1.2 – B3.3” gestito da Invitalia. Prevede un investimento complessivo di 16,1 milioni di euro. Partner è Mediocredito Centrale che ha concesso un finanziamento ipotecario decennale di 5 milioni e la garanzia di SACE Futuro.

Alfredo Balletti, (leggi anche) AD di COMAL,ha commentato: «Le energie rinnovabili sono in crescita esponenziale nel nostro Paese, anche in considerazione della mancanza di materie prime e sono inoltre sostenibili ecologicamente ed economicamente convenienti. Dobbiamo accelerare questa transizione in quanto unica strada concreta e sicura per assicurarci l’indipendenza energetica, abbattere i costi dell’elettricità e migliorare l’impatto climatico delle nostre economie».

Pannelli di nuova generazione a inseguimento solare

Comal S.p.A., sede a Montalto di Castro, quotata in Borsa dal 2021 è specializzata nella generazione da fonte solare.

Dal 2013 progetta, costruisce e gestisce grandi impianti fotovoltaici con formula EPC-M. Dal 2018 produce internamente i tracker (strutture di supporto dei moduli fotovoltaici) di tipo monoassiale a inseguimento solare, sono equipaggiati con componenti elettrici, hardware e software sviluppato in COMAL, per il comando e controllo.

