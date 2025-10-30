Iveco Bus ha venduto 4mila autobus green in Francia. Si tratta di tre accordi quadro con Île-de-France Mobilités, l’azienda del trasporto pubblico della zona francese più popolata e ad altissima mobilità. Bene anche in Italia dove si è aggiudicata la gara per 87 scuolabus elettrici per la Regione Campania.

Sono 4mila autobus da fornire dal 2026 al 2032

I 4.000 autobus firmati da Iveco Bus, a basse o zero emissioni, saranno forniti ai francesi tra il 2026 e il 2032. Mezzi green «in linea con la strategia di lungo termine del brand di basarsi su soluzioni a zero emissioni e di elettromobilità». Gli accordi, gestiti dalla Centrale d’Acquisto del Trasporto Pubblico (Catap) ovvero una sorta di Consip francese ma specializzata nella mobilità, riguardano tre lotti.

Ciascun contratto riguarda la fornitura di un modello specifico di autobus: il GX 337 Elec da 12 metri, completamente elettrico;. Poi l’Urbanway a gas naturale compresso (GNC), disponibile nelle versioni da 12 e 18 metri e il Crossway interurbano GNC da 12 metri. Un dato interessante sul fronte della sostenibilità è che gli ultimi due modelli — Urbanway e Crossway — sono entrambi compatibili al 100% con il biometano prodotto da rifiuti. Oltre ai vantaggi ambientali, tutti gli autobus saranno equipaggiati con sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), progettati per migliorare la sicurezza e il comfort di conducenti e passeggeri.

«Per Iveco Group è un onore collaborare con Île-de-France Mobilités, un operatore all’avanguardia nella transizione energetica, e lavorare insieme per decarbonizzare il trasporto persone. Le nostre soluzioni elettriche e a biometano offriranno un mix energetico pulito, contribuendo anche al nostro obiettivo prioritario di raggiungere il Net Zero Carbon entro il 2040», parole di Claudio Passerini, presidente bus business unit, Iveco Group. «Con questo nuovo ordine di 4.000 veicoli, proseguiamo la rivoluzione dei trasporti che ho avviato nel 2016. Siamo in procinto di realizzare questo straordinario progetto che renderà l’Île-de-France la prima regione francese a convertire l’intero parco autobus a energie pulite», ha affermato Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités.

In Campania vinta la gara per 87 scuolabus elettrici

Un altra fornitura, questa volta completamente elettrica, è stata aggiudicata a Iveco Bus che ha vinto la gara di Acamir, l’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (Acamir). Si tratta di mezzi, eDaily da meno di 8 metri forniti ai Comuni che gestiranno i veicoli come Scuolabus e a cui sarà assegnata una wallbox per la ricarica. I veicoli saranno dotati di sistemi ADAS, videosorveglianza, climatizzazione bizona e accessibilità per studenti con disabilità.

Il progetto di mobilità studentesca è stato finanziato con fondi del PR FESR Campania 2021-2027 con 25 milioni. I veicoli sono stati pensati anche per percorrere strade extraurbane, rispondendo così alle esigenze dei comuni con una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti delle aree interne della regione.

LEGGI ANCHE: L’Europa ha perso molti treni. Ma può permetterselo con l’auto elettrica? e guarda il VIDEO