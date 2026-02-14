Colpo di fulmine per San Valentino: Electrip ti ricarica a 0,30 €/kWh







Un colpo di fulmine dalla colonnina di ricarica: Electrip propone per San Valentino una tariffa promozionale di 0,30 euro/kWh su tutte le sue stazioni, valida per una singola sessione per utente. L’offerta è scattata il 13 febbraio e durerà fino al 16. Per ottenere lo sconto è necessario attivare la promozione “Love at first charge” direttamente dall’app, prima di avviare la ricarica. Un’iniziativa che, per qualche giorno, dimezza il costo dell’energia alla colonnina.

La promozione è valida su tutta la rete Electrip (700 stazioni in Italia, oltre 100 quelle fast e ultrafast) e riguarda una sola ricarica per ciascun utente. Per accedere alla tariffa scontata bisogna seguire una procedura precisa: aprire l’app ufficiale, selezionare una qualsiasi stazione disponibile, applicare la promo “Love at first charge” in fase di scelta del punto di ricarica e solo dopo avviare la sessione. Esattamente un anno fa Electrip ha inaugurato ad Assago il più grande hub di ricarica in Italia e in accordo con il carmaker cinese Xpeng ha lanciato l’offerta 20.000 km di ricariche gratuite per i nuovi clienti.

Come funziona la promozione “Love at first charge”

Lo sconto non viene applicato automaticamente. L’utente deve selezionare manualmente la promozione prima dell’avvio della ricarica. Solo così la tariffa scende a 0,30 €/kWh per quella sessione.

La finestra temporale è limitata: dal 13 al 16 febbraio. Una durata breve che invita a pianificare con cura eventuali spostamenti o ricariche strategiche, specie per chi utilizza l’auto elettrica quotidianamente per lavoro o per i viaggi del weekend.

Per ulteriori dettagli operativi, Electrip rimanda alle FAQ disponibili nell’app, nella sezione Profilo > Aiuto e supporto > FAQ.

Electrip non è nuova ad iniziative eclatanti. Basti ricordare quella estiva con uno sconto del 99% sulle tariffe nel periodo di Ferragosto, e per Hallowen la tariffa lampo di 0,25 euro a kWh.

Di norma la ricarica presso le colonnine Electrip costa 0,50 euro/kWh per i clienti registrati nell’App e 0,60 euro/kWh per gli ospiti. Offerte scontate a 0,35 euro kWh vengono praticate per periodi limitati nelle nuove installazioni.