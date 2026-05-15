Colpaccio BYD: 100.000 auto e ricarica flash al colosso cinese del noleggio







BYD firma un accordo preliminare con Car Inc., uno dei maggiori operatori di autonoleggio in Cina, per la fornitura di ben 100.000 veicoli elettrici e plug-in hybrid. L’intesa include anche l’installazione delle stazioni ultrafast “Flash Charging” nei punti di noleggio della società.

L’accordo arriva dopo una prima collaborazione avviata nel 2025, quando Car Inc. aveva inserito nella propria flotta 3.000 BYD Qin Plus DM-i ibride plug-in come progetto pilota. L’esperimento sembra aver funzionato.

BYD: il noleggio come rampa di lancio

La mossa rafforza la presenza del colosso cinese non solo sul fronte automotive, ma anche su quello infrastrutturale, in un momento di crescente competizione interna nel mercato EV. La nuova intesa potrebbe infatti diventare una leva strategica per BYD: attraverso il noleggio, milioni di utenti potranno provare direttamente le auto del marchio e familiarizzare con il suo ecosistema di ricarica ad alta potenza.

Car Inc. è un grosso prtner: dichiara di avere oltre 190.000 veicoli in flotta e più di 3.500 punti di noleggio distribuiti sul territorio cinese, comprese le postazioni self-service.

Per BYD si tratta di un canale importante anche per contrastare il rallentamento della crescita domestica. Nonostante numeri ancora elevati, e una leadership sul mercato non in discussione, il gruppo sta affrontando una concorrenza sempre più aggressiva in Cina, con pressioni sui prezzi e sui margini.

Flash Charging contro battery swap

Elemento centrale della nuova partnership è soprattutto l’espansione della tecnologia Flash Charging, il nuovo sistema di ricarica ultra-rapida che BYD sostiene permetta tempi di ricarica vicini a quelli di un rifornimento tradizionale (5 minuti dal 10% al 70%, 9 minuti dal 10% al 97%).

La collaborazione con Car Inc. prevede che le colonnine vengano installate nei punti di noleggio compatibili, creando una rete capillare a supporto delle flotte elettriche.

L’obiettivo generale dichiarato da BYD è di installare entro fine 2026 circa 20.000 stazioni Flash Charging in Cina, mettendosi in piena concorrenza con i migliori sistemi di battery swapping di alcuni competitor locali (Nio, CATL).

Car Inc. studia il noleggio a guida autonoma

Car Inc., al canto suo, sta anche esplorando il settore della mobilità autonoma. Nel 2025 la società aveva annunciato una partnership con Baidu Apollo, piattaforma cinese di guida autonoma di livello L4.

Le due aziende avevano presentato un servizio di noleggio con “chauffeur autonomo”, basato sulla piattaforma Apollo Go. Un ulteriore segnale di come il mercato cinese della mobilità stia convergendo sempre più verso modelli integrati tra auto elettrica, ricarica e servizi digitali.