Colpaccio Alpitronic: 4.500 colonnine a E.ON

Colpaccio Alpitronic: maxi-commessa firmata da E.ON, colosso tedesco dell’energia, che ha ordinato 4.500 colonnine di ricarica rapida, fino a 400 kW.

Colpaccio Alpitronic, commessa pluri-milionaria dalla Germania

Stiamo parlando di un affare (e di un impegno) enorme per l’azienda di Bolzano. Gli addetti ai lavori stimano in 50 mila euro il costo di una colonnina ad alta potenza. È ovvio che su ordinativi così vasti il prezzo scende e che non tutte le ricariche da fornire siano HPC. Ma resta comunque un affare da molti zeri, per ricariche al servizio non solo delle auto, ma anche dei veicoli pesanti. Peraltro con tempi di consegna piuttosto ravvicinati: i primi siti pilota per la ricarica di megawatt di camion elettrici saranno istituiti entro il 2024. Ma la nota che ufficializza l’accordo spiega che le ricariche “devono essere utilizzate nei progetti dei clienti e per la ricarica pubblica entro il 2025“. Verrà utilizzata l’ultima generazione di stazioni di ricarica rapida Alpitronic, con potenze comprese tra 50 e 400 kW. Coprendo un’ampia gamma di esigenze di ricarica: sul posto di lavoro, durante lo shopping o nella ricarica ultra-veloce in autostrada. Fino al rifornimento di megawatt per veicoli commerciali pesanti.

Si lavora anche sulla ricarica in megawatt per i mezzi pesanti

Oltre ad espandere l’infrastruttura di ricarica, E.ON e Alpitronic vogliono migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente. L’obiettivo qui è l’ottimizzazione tecnica dell’interazione tra il veicolo, la stazione di ricarica rapida e il sistema di fatturazione, nonché il Plug&Charge. Tutte le nuove stazioni sono attrezzate per la ricarica ad hoc tramite carta di credito, debito o giroconto comune. E soddisfano i requisiti della nuova disciplina sulle stazioni di ricarica (LSV) in Germania. I partner stanno anche unendo le loro competenze nell’introduzione di soluzioni di ricarica per veicoli commerciali pesanti e per la futura ricarica in megawatt. I primi siti pilota con l’attuale infrastruttura di ricarica rapida per i camion saranno istituiti in varie località europee entro il 2024. Alpitronic è nata nel 2009 come start-up per sviluppare sistemi elettronici di potenza .Il lancio della prima colonnina di ricarica rapida risale appena al 2017. Da allora l’azienda di Bolzano si è occupata con grande successo di sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti a marchio hypercharger.