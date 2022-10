Colorado Teardrops, la roulotte con pacco batteria supplementare

L’azienda sta costruendo una nuova linea di roulotte, Boulder, Golden e Denver, che non solo pinterà su aerodinamica e leggerezza per ridurre al minimo il fabbisogno di energia, ma incorporerà un pacco batteria con capacità che vanno da 75 kWh a 200 kWh.

Si parte da Boulder, con batterie da 75 kWh

Il primo di questi, il Boulder , può essere già prenotato e la consegna è prevista nella prima metà del 2023. Si tratta di una piccola roulotte da viaggi-avventura di lusso, con cucina interna, bagni con doccia e finiture esterne e interne di alta qualità. Ma può essere fornita con allestimenti, più spartani e meno energivori, in modo da riservare più energia elettrica a supporto della vetttura trainante. I prezzi per il Boulder partono da 55.000 dollari.

Ma l’auto si ricarica solo da ferma

Il pacco batteria ricarica il veicolo elettrico solo da fermo, collegandolo con cavo di ricarica tipo 2. Al momento, quindi, ha soltanto la funzione di aumentare il range operativo per viaggiare in aree non servite da impianti di ricarica pubblica.

Di quanto l’aumenta? Il costruttore ha studiato aerodinamica e materiali in modo che la carica aggiuntiva della batteria da 75 kWh consenta percorrenze anche superiori a quelle del veicolo senza traino. Quindi che “porti il proprio peso” e qualcosa di più. Il peso a secco di base è di 1.000 kg, il carico utile di 589 kg, fino a raggiungere il peso complessivo, sul quale sono tarate le sospensioni, di 1.587 kg.

Con il Boulder al traino, per esempio, un’auto come Tesla Model Y Long Range potrebbe superare di diverse decine di chilometri i 507 km di autonomia dichiarata, grazie alla batteria ausiliaria a bordo del rimorchio.

Poi, forse, l’integrazione con la battera di trazione

Colorado Teardrops ha completato la prima fase di sviluppo del prodotto. E ora sta lavorando alla ricarica rapida da CC a CC tra il rimorchio e il veicolo che la traina, arrivando persino ad ipotizzare la ricarica anche in movimento. A questo scopo è necessaria una forte integrazione tra veicolo e rimorchio. Infatti la società afferma di avere un accordo di collaborazione con “un importante produttore automobilistico” (Tesla?) dal quale intanto acquisterà i sistemi di batterie. L’obiettivo è che il Boulder offra a breve una ricarica rapida bidirezionale di livello 3 che aggiunga circa 160 km di autonomia in 10 minuti.

Arriverà anche Denver, colosso da oltre 8 metri?

Un rendering del modello Denver da oltre 8 metri, con batteria da 200 kWh.Colorado Teardrops progetta intanto due modelli aggiuntivi nella serie EV, molto più grandi: il Golden da 5,1 metri e il Denver da 8,2 metri. Le due roulotte trasporteranno un enorme pacco batteria rispettivamente da 125 e 200 kWh e saranno vere e case viaggianti, con interni più completi e spazio per abitarle a che in piedi.

L’azienda ha sede nella cittadina di Boulder, in Colorado. E’ stata fondata nel 2014 da Dean Wiltshire e produce piccoli rimorchi da campeggio di alta gamma per veicoli termici.

