Colonnine “Tesla” inattive a Rende: di chi la colpa?

Colonnine “Tesla” inattive a Rende: ce le segnala Giovanni, un lettore calabrese, chiedendo di ci è la responsabilità di questo disservizio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

Colonnine “Tesla” inattive: erano comode, nel fare la spesa e ricaricavi, ma da 2 anni…

“Sono un vostro assiduo lettore e sono in possesso di una Volkswagen e-Up da novembre 2020. Vorrei segnalare che, al Centro Commerciale Metropolis di Rende, in provincia di Cosenza, nei parcheggi sotterranei esistono due colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Con lo stemma della Tesla, vedi la foto allegata. Fino a due anni fa circa, a queste colonnine si collegavano gratuitamente sia le Tesla, per dire il vero erano pochine, che altre auto di marche diverse. Ovviamente questo è un servizio ottimo per chi deve fare la spesa. Ma, da circa due anni, immagino da quando sono aumentate notevolmente il numero delle auto elettriche, ma anche le Tesla, purtroppo non sono più in funzione. Pertanto chiedo: 1) ma la Tesla è informata di tutto ciò? 2) è il Centro Commerciale o la Tesla che ha disattivato le colonnine? Nel ringraziarvi anticipatamente per la risposta, Vi auguro buon lavoro“. Giovanni Piro

Ecco come funzionano i Destination Charging

Risposta. Le ricariche Tesla sono di tre tipi. Ci sono i Supercharger, ovvero le stazioni di ricarica ad alta potenza, gestiti direttamente dalla marca di Elon Musk. Ci sono i Wall Connector, ovvero le wall-box che i privati acquistano e installano nel garage o nel cortile di casa per rifornire a bassa potenza. E ci sono i Destination Charging, ovvero le colonnine in AC che invece vengono piazzate in luoghi pubblici, in genere hotel, ristoranti e centri commerciali come questo Metropolis. Normalmente sono a messi a disposizione dei clienti secondo modalità decise dal gestore della struttura. Per quel che ne sappiamo, non è Tesla a gestirli direttamente, anche perché non abbiamo mai avuto notizia di ricariche della marca americana lasciate inattive a lungo. Per cui il consiglio è di chiedere alla direzione del Centro Commerciale come mai le colonnine restano spente. Proprio mentre aumenta il numero delle elettriche (e delle plug-in) in circolazione e in una zona che non abbonda certo di ricariche.

