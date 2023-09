Cagliari: le colonnine? Sulle rampe per disabili

Due nuove colonnine per la ricarica in AC sarebbero una gran bella notizia per gli automobilisti elettrici se un genio della pianificazione urbanistica non le avesse piazzate al centro di altrettante rampe di accesso a un grande magazzino, rendendole inaccassibili ai destinatari, cioè ai disabili. Succede a Cagliari, come ci segnala Marco.

“Oggi ho ricaricato ad una colonnina EnelX a Cagliari in via Sant’Alenixedda _ ci scrive _. Ho trovato una situazione curiosa: apparentemente entrambe le colonnine sono state collocate sulle rampe dei disabili… Allego foto„

Si arricchisce così la nostra galleria degli orrori, che già comprende colonnine inaccessibili per sagre paesane (qui), segnalate dai cartelli ma con divieto di accesso (qui), mai collegate da cinque anni (qui), installate in ZTL con divieto di accesso (qui), disattivate e spostate in lughi inverosimili (qui), funzionanti ma con divieto di sosta (qui).

Nel caso di Cagliari segnalato da Marco, poi, si ripropone il tema della “guerra tra poveri“. Come se fosse innevitabile togliere qualcosa a qualcuno (i disabili) per dar qualcosa ad altri (gli automobilisti elettrici), dividendo in due la fetta più piccola della torta.

