Colonnine story: tre passi (con foto) nel delirio

Nemmeno il tempo di riportare tre buoni esempi di ricarica pubblica che evolve e funzione, ed ecco arrivare nuove testimonianze di abusi e disfunzioni alle colonnine: dal Sud al Nord, tre passi nel delirio della realtà italiana. Inviate segnalazioni, quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

1/ Cattivi maestri

Oreste Muccilli, da Campobasso, ci manda questa foto “che testimonia l’ennesimo parcheggio abusivo, commesso da chi purtroppo dovrebbe dare l’esempio„.

2/ Roba da Circo…

Ma sportandoci nel profondo Nord, a Chivasso in provincia di Torino, c’è pure di peggio.

“Come potrete vedere dalla foto, la colonnina è sotto sequestro dal circo – ci scrive Maicol Polidori-. Oggi ho mandato una segnalazione al comando dei Vigili urbani di Chivasso e chissà cosa faranno.. diciamo che il permesso per star lì è stato dato sicuramente da loro (incompetenza?, disattenzione?) meglio che non mi esprimo in altri modi. Voi cosa non pensate?„