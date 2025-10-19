Colonnine sorvegliate colonnine imprigionate: si vede di tutto nel mondo della ricarica. E i lettori, puntualmente segnalano, con tanto di foto. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

“Vorrei segnalare come a Timisoara, città della Romania, le colonnine pubbliche sono costantemente videosorvegliate. Per evitare, pena sanzione, il parcheggio presso gli stalli di ricarica di auto non elettriche o non in carica. Esempio da seguire...”. Andrea d’Accordi

“M i tocca tornare sul tema delle colonnine irraggiungibili in occasione di eventi in quanto posizionate in punti compresi nelle location. Nella fattispecie si tratta della piazza “Don Alberione” di Venaria Reale. Inoltre ho notato che sulle varie app questa colonnina risultava raggiungibile e funzionante. A tal proposito mi chiedo se almeno, visto che l’evento era noto e programmato, non sia possibile avvertire dell’indisponibilità il gestore per poter aggiornare lo stato sulle app. Allego foto e saluto cordialmente “ . Marco Bono

Le telecamere si cominciano a vedere anche qui. Quanto alle ricariche inaccessibili…