“Colonnine di ricarica, energia meno cara con il nucleare”. Una presa in giro?

Il ministro delle Imprese Urso ha promesso un piano “per trasformare tutte le stazioni di servizio con colonnine per la ricarica elettrica”. Ma per avere un costo dell’energia elettrica più bassa bisognerà attendere “le centrali nucleari di terza generazione”. Quindi se va molto bene fra sei o sette anni…

La prima potrebbe anche essere una buona notizia. Parlando a un incontro pubblico, il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha garantito che in Consiglio dei ministri, a breve, “arriverà la riforma della rete dei distributori”.

In particolare, il ministro Urso ha dichiarato che “ci sarà una razionalizzazione del sistema di distribuzione per favorire il passaggio per la ricarica elettrica – ha aggiunto – E’ un lavoro di un tavolo che ha lavorato per oltre un anno con il settore”.

Il governo promette una riforma delle reti di distribuzione per incentivare le colonnine di ricarica

Iniziativa sicuramente lodevole che avremo modo di raccontare (e commentare) quando il testo diventerà pubblico. Intanto si potrebbe ricordare che il ministro Urso lo aveva già promesso a luglio, sperando di avere il via libera per Ferragosto. Ma le ambizioni della politica spesso non coincidono con la volontà politica.

Di certo, al momento, c’è che il provvedimento è stato studiato assieme al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Incentivi e sgravi fiscali per gli operatori

Prevede un riordino complessivo della rete per incentivare sia i punti di ricarica elettrica, sia di distribuzione dei biocarburanti. In pratica ci saranno incentivi o più probabilmente sgravi fiscali.

Fin qui, una riforma che – prima o poi – arriverà al traguardo. Compatibilmente con i fondi pubblici a disposizione, a fronte di una manovra di bilancio che si annuncia complessa.

E passiamo alla seconda notizia. Il ministro Urso, sempre nell’incontro pubblico, ha detto qualcosa di più. “Tutte le imprese che incontriamo ci dicono che il problema è il costo dell’energia“.

Anche questo è un tema noto non solo alle imprese ma a tutti i cittadini e ai possessori di un auto elettrica che hanno visto le tariffe salire negli ultimi mesi.

Il nucleare di quarta generazione di cui parla il ministro Pichetto non sarà pronto prima del 2030

Ma andiamo oltre e arriviamo all’aspetto più “discutibile dell’intervento del ministro sulle colonnine di ricarica. Urso ha aggiunto: “Il modo per fornire energia a costi sostenibili è realizzare, insieme alle rinnovabili, una produzione di energia nucleare usando il nucleare di terza generazione avanzata”.

Ecco, qui sta il punto. Se per abbassare i costi dell’energia elettrica dobbiamo aspettare che l’Italia si doti di centrali nucleare di “terza generazione avanzata” possiamo tranquillamente chiudere qui il discorso e riprenderlo fra 6-7 anni anni. Ma se va bene.

Perché occorre prima superare il voto referendario con un passaggio in Parlamento. Poi individuare i siti. Poi costituire “una Newco tra attori internazionali”, come ha ammesso lo stesso Urso. Poi metterci i soldi, perché non faranno tutto i privati. E, infine, costruirle.

Salvini “sogna” la tecnologia dei reattori modulari

Inoltre, si potrebbe dire che il governo dovrebbe mettersi d’accordo. Urso parla di terza generazione, Pichetto ha parlato anche di nucleare di quarta generazione (il cui primo impianto potrebbe entrare in servizio nel mondo al 2030).

Il ministro ai Trasporti Matteo Salvini ha parlato di Smr (small modular reactor), tecnologia di piccoli impianti ancora in fase sperimentale.

In pratica, il governo dice che i prezzi dell’energia elettrica si abbasseranno con le nuove centrali nucleari. Ma non è assolutamente in grandi dire da quando e sicuramente non da qui alla fine del decennio.

Chi fa informazione deve sempre tenere la “giusta distanza” e non lasciarsi andare a commenti “populisti”. Ma qui è proprio il caso di dire: ma come pensano che i cittadini non si sentano presi in giro?

