Colonnine occupate “da maleducati”: la proposta di William

Colonnine occupate “da maleducati”. Un lettore propone un galateo che preveda che chi può ricaricare nelle DC non occupi per ore gli stalli per le ricariche lente. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Colonnine occupate: il “trucco” di usare la ricarica lenta come parcheggio lungo

“Con l’aumentare dell’utenza elettrica (ben venga!), aumenta di pari passo quella dei maleducati. Che, in contrasto con ogni filosofia green e morale, perpetuano l’uso egoistico delle infrastrutture pubbliche. Mi riferisco a chi usa le colonnine come parcheggi gratuiti, sfruttando i privilegi assegnati al mondo EV senza curarsi degli altri. Finora ho visto già molte auto parcheggiate sì in ricarica, ma in modo tale da impedire l’uso delle altre colonnine libere. O, più di frequente, mi imbatto in auto che potrebbero approfittare di una ricarica veloce, ma “casualmente” scelgono di usare una presa lenta Tipo 2. Per lasciare l’auto praticamente dei giorni in una inutile ricarica senza pensieri. Io che ho un’auto che si ricarica solo da una Tipo 2, m’infurio quando sono costretto a cercare un altra colonnina. O, addirittura, a rimandare la ricarica perché una Tesla (per esempio, ma non solo) che può ricaricarsi a velocità astronomiche mi blocca la presa per ore. L’utenza aumenta, pensare che aumenti il senso di civiltà è troppo? La vogliamo chiamare ev-tichetta? Caricare le auto con il modo più veloce disponibile è un dovere verso tutte le altre utenze. Sono un sognatore? Non sono il solo…“. William Bersani

Colonnine occupate: che cosa si può fare

Risposta. L’automobilista elettrico ha diritto di scegliere la colonnina che vuole. Anche di occupare per un giorno intero una ricarica da pochi kW con una Tesla Model S da 100 kW di batteria, come capita spesso di vedere. La libertà di scelta, ovviamente, è legata al fatto che colonnine in AC e DC hanno prezzi ben diversi. Quel che non si può fare è tenere occupata a lungo la colonnina una volta terminata la ricarica. E ci sono gestori, come Enel X, che hanno previsto una penalità pecuniaria per chi non libera l’area entro mezz’ora dalla fine della ricarica. Lo stesso fa Tesla nei suoi Supercharger. Quanto all’idea di di una moral suasion, si può provare con cartelli affissi vicino alle colonnine, ma abbiamo qualche dubbio sul loro potere persuasivo. Ci sono città italiane in cui la gente ucciderebbe per un parcheggio…

Chi occupa lo stallo e non ricarica va multato

È vero comunque che il problema si sta ponendo in molte stazioni di ricarica, anche per l’utilizzo da parte di auto ibride plug-in. Che, pur avendo batterie dalla capacità ridotta, ricaricano a potenze molto basse. Il governo si è occupato del problema delle occupazioni abusive nelle recenti modifiche al Codice della strada. C’è una voce proprio per le “Aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici”. Si chiarisce che “il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. E che “il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre un’ora l’operazione”. Quindi: gli stalli di ricarica non sono il refugium peccatorum di chi, non trovando posto, piazza il vecchio diesel davanti alla colonnina. Il problema, come sempre, è legato all’applicazione della norma: ci segnalano di molte Polizie municipali restie a intervenire.