Colonnine non funzionanti in autostrada: vi risulta qualcosa? Andrea lamenta di avere avuto problemi con le colonnine fast sulla A1 e chiede lumi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Colonnine non funzionanti in autostrada: ci sono dati per valutarne l’affidabilità?

“P osseggo una Audi Q4 da 15 mesi, carico prevalentemente a casa, ma viaggio abbastanza da ricaricare l’auto in autostrada quando è necessario, diciamo 3/4 volte al mese. Mi è capitato più volte di trovare le colonnine fast sulla A1 non funzionanti. Ora mi sono accorto di non essere il solo ad avere questi problemi e mi piacerebbe sapere se esiste uno strumento che valuta l’affidabilità delle stazioni di ricarica. Non è bello arrivare scarichi alla stazione e scoprire che non puoi ricaricare, con il rischio di non avere autonomia sufficiente per arrivare alla stazione successiva. Sarebbe utile conoscere chi offre un servizio affidabile per evitare perdite di tempo. Ho cercato tra i vostri articoli senza successo. Se avete pubblicato qualsiasi sull’argomento vi chiedo la cortesia di segnalarmelo. Grazie “ . Andrea Barbieri

L’unica segnalazione riguardava l’app di Telepass, problema poi risolto…

Risposta. L’unica lamentela che abbiamo ricevuto in tempi recenti riguardava la app di Telepass. Un lettore romagnolo, Nazario, ci aveva scritto segnalando che non permetteva più la connessione con le colonnine di Free to X, al momento le uniche presenti in A1. Tanto che nella mappa di Telepass le stazioni erano “bannate” con una crocetta rossa. Free to X, da noi interpellata, ci ha assicurato che si era trattato di un problema momentaneo, subito risolto. Per il resto le uniche lamentele relative a queste stazioni riguardavano comportamenti scorretti di automobilisti che avevano parcheggiato le loro auto termiche negli stalli di ricarica. Ma a questo, purtroppo, non c’è rimedio, se non con una rimozione forzata che in Italia quasi mai si verifica. Se però ci sono altri disservizi a noi sconosciuti, saremo lieti di registrarli, con l’unico scopo di contribuire a migliorare il servizio.