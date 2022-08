Colonnine nelle autostrade: definiti i bandi di gara

Colonnine nelle autostrade: l’Autorità regolazione Trasporti (ART) ha definito i criteri dei bandi di gara per le nuove installazioni, accanto a quelle di Free to X.

Colonnine nelle autostrade: l’ART ha fissato le regole

L’attesa delibera, n. 130/2022 del 4 agosto 2022, è arrivata dopo una consultazione che ha coinvolto tutti i gestori autostradali, compreso il Traforo del Monte Bianco. A gare e installazioni ultimate (entro 5 anni), in pratica avremo in ogni stazione di servizio la scelta tra due società di ricarica. Per la rete di Autostrade per l’Italia (ASPI) una esiste già ed è Free to X, che di ASPI fa parte e che sta lavorando alacremente per arrivare a regime a 136 punti di ricarica. L’altra, appunto, andrà messa a gara, secondo i criteri appena approvati. I bandi di gara, spiega l’ART, “dovranno garantire il perseguimento dell’interesse pubblico correlato alla valorizzazione dell’infrastruttura autostradale“. Incentivando la concorrenza e contenendo i costi per utenti, imprese e consumatori”. Le concessione avranno una durata che va da un minimo di 5 a un massimo di 12 anni.

Ricariche che consentano il “pagamento immediato, senza registrazione”

Ma come gestire la convivenza di due operatori all’interno della stessa area di servizio? La delibera prevede che a ciascuno “siano assicurate pari visibilità, accessibilità e disponibilità di spazio… Garantendo la pronta fruizione delle attività commerciali e ristorative, dove presenti, da parte degli automobilisti in sosta per il tempo necessario alla ricarica. Salvaguardando la fruizione delle attività commerciali e ristorative, nonché di distribuzione carburanti, dove presenti, da parte di tutti gli altri automobilisti”. Si richiede inoltre che l’erogazione del servizio di ricarica avvenga “a condizioni eque e non discriminatorie e secondo procedure trasparenti, prevedendo per l’utente tariffe eque e trasparenti. Nonché sistemi che consentano il pagamento immediato, senza registrazione preventiva e senza dover stipulare contratti“. Quindi: accessibili anche con bancomat o credi card.