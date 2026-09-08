

















Colonnine nei posti sbagliati, quasi sempre: il resoconto di un lettore dalla Sicilia riapre il problema dello stress da ricarica. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Colonnine nei posti sbagliati: “In Sicilia un disastro”

“Vaielettrico? E come? Le colonnine? Quasi sempre collocate nel posto sbagliato. Entro nel merito. Sono proprietario di un’auto elettrica e vivo a Palermo. Pianifico una settimana di vacanza a Triscina (TP), che raggiungo con la mia Leapmotor T03 caricata a casa. Raggio d’azione 110 km circa coperti senza nessun inconveniente e meta quindi raggiunta serenamente. Il villaggio turistico, se pur provvisto di pannelli fotovoltaici, ahimè non offre punti di ricarica. Faccio quindi affidamento alla colonnina più vicina che è a 10 km circa. E comunque lontana dai servizi essenziali come ristoranti/centri commerciali etc. Rimango in auto a guardare una serie tv in attesa di guadagnare la giusta autonomia per il rientro a casa.

All’Outlet Village su 6 ricariche una funzionante

Altro week end di ferie programmato sulle Madonie, nello specifico il Parco Avventura in quel di Petralia Sottana (PA), 120 km circa. Anche qui l’auto elettrica mi dà grandi soddisfazioni, ma niente colonnine in prossimità del Parco. Le piu vicine a 6/8 km e tra quelle presenti, solo una funzionante. Sono rimasto a bordo con l’intera famiglia per ricaricare e proseguire il viaggio. A seguire, visita al Sicilia Outlet Village di Agira (EN) e qui su 6 colonnine super fast…solo una funzionante. Risultato? Turno fisico per ricaricare l’auto. Per fortuna la ricarica è stata appunto super fast. Ora, comprendo tutto, ma a voi sembra normale? Un disagio enorme, tempo sottratto alla famiglia per cosa? Per ricaricare?!? Avessi avuto le colonnine in prossimità dei luoghi di interesse, mentre in famiglia ci si godeva la vacanza, l’auto in sosta si ricaricava.

Colonnine nei posti sbagliati: “Viaggi con l’ansia…”

Ecco, forse il problema è questo. Le colonnine ci sono (un controllo da remoto puntuale consentirebbe in anticipo di sapere a quale fare riferimento). Ma sono dislocate male, malissimo. Nell’era della tecnologia, dove il telefonino non prende perché manca internet, ma il Pos per pagare funziona perfettamente, possibile che un Parco divertimenti non abbia in prossimità qualche ricarica? Un Outlet che attrae tutta la Sicilia, possibile che non si possa ricaricare con serenità? Da Palermo ad Agira (EN) vi sono solo 2 aree di servizio con colonnine super fast, verso Agira entrambe guaste . Mentre in direzione Palermo tutte funzionanti. Ci sono numerose attrazioni anche naturalistiche nel nostro bel paese ed in Sicilia molte di esse non offrono servizi di ricare in prossimità! Beh..io ho viaggiato con l’ansia da prestazione un’occasione mancata! “ . Salvo Farzone da Palermo.

Risposta. Questa è l’ennesima lettera di protesta sulla situazione disastrosa della ricarica in Sicilia (qui una delle ultime). Dovrebbe essere la Regione a prendere in mano la situazione. Rendendosi conto che questo disservizio danneggia non solo i residenti, ma anche tanti turisti in arrivo dal Nord con l’auto elettrica. Turisti, soprattutto stranieri, che la prossima volta si guarderanno bene dallo scegliere l’isola come destinazione. Non è che manchino le colonnine. È che troppo spesso sono collocate in posti assurdi o non funzionano. Senza contare la piaga dei tagli di cavi ad opera dei ladri di rame. Una situazione critica che non fa onore a un’isola meravigliosa. . Questa è l’ennesima lettera di protesta sulla situazione disastrosa della ricarica in Sicilia. Dovrebbe esserea prendere in mano la situazione. Rendendosi conto che questo disservizio danneggia non solo i residenti, ma anche tanti turisti in arrivo dal Nord con l’auto elettrica. Turisti,che la prossima volta si guarderanno bene dallo scegliere l’isola come destinazione. Non è che manchino le colonnine. È che troppo spesso sono collocateSenza contare la piaga dei tagli di cavi ad opera deUna situazione critica che non fa onore a un’isola meravigliosa.