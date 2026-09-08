Colonnine nei posti sbagliati, quasi sempre: il resoconto di un lettore dalla Sicilia riapre il problema dello stress da ricarica. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Colonnine nei posti sbagliati: “In Sicilia un disastro”
“Vaielettrico? E come? Le colonnine? Quasi sempre collocate nel posto sbagliato. Entro nel merito. Sono proprietario di un’auto elettrica e vivo a Palermo. Pianifico una settimana di vacanza a Triscina (TP), che raggiungo con la mia Leapmotor T03 caricata a casa. Raggio d’azione 110 km circa coperti senza nessun inconveniente e meta quindi raggiunta serenamente. Il villaggio turistico, se pur provvisto di pannelli fotovoltaici, ahimè non offre punti di ricarica. Faccio quindi affidamento alla colonnina più vicina che è a 10 km circa. E comunque lontana dai servizi essenziali come ristoranti/centri commerciali etc. Rimango in auto a guardare una serie tv in attesa di guadagnare la giusta autonomia per il rientro a casa.