





Ignorate nel pacchetto infrastrutture di ricarica del Pnrr le colonnine nei porti per la nautica le stanno installando gli enti locali. La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato la legge sulla nautica e stanziato risorse per la transizione energetica. Un programma da 2 milioni. Il primo progetto si è concluso con l’installazione di tre colonnine fast nella località Portopiccolo.

Incentivi alle marine per l’elettrificazione

L’iniziativa si è concretizzata con un sostegno finanziario mirato ai gestori di porti e marine che investono in infrastrutture e servizi innovativi. Incentivi che Vaielettrico aveva annunciato in un’intervista all’assessore regionale Bini.

Il primo progetto completato nell’ambito del programma è stato realizzato a Portopiccolo, che si è trasformato in una destinazione elettrificata. Il dato interessante della stazione è l’integrazione del sistema di ricarica rapida Aqua superPower da 75 kW per imbarcazioni elettriche con due colonnine da 22 kW per veicoli elettrici ovvero servizi per la mobilità sostenibile sia in acqua che a terra.

Ricarica per le barche, ma anhce per i veicoli a terra

Come sottolineano i protagonisti del progetto, oltre la ricarica della barca è possibile usufruire dei servizi a terra. «Visitatori, residenti e proprietari di imbarcazioni possono arrivare, soggiornare e spostarsi utilizzando mezzi di trasporto elettrici durante l’intera esperienza. Riunendo in un’unica area fronte mare le infrastrutture di ricarica per la nautica e per i veicoli elettrici».

Michele Bolpagni, Director of Commercial Strategy di Aqua superPower sottolinea che «il progetto non si limita alla ricarica delle imbarcazioni, ma dà vita a una destinazione nautica completamente elettrificata, nella quale la mobilità sostenibile è integrata nell’intera esperienza del visitatore».

Alberto Leghissa, direttore del Porto di Portopiccolo soddisfatto per l’intervento che ritiene un modello grazie all’integrazione delle diverse funzionalità. Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione italiana per numero di posti barca, con oltre 15.000 ormeggi disponibili e la seconda per numero di marina.