Colonnine mutilate a Roma: “Per rubare il rame”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Colonnine mutilate a Roma Sud Est. La segnalazione, come al solito, ci arriva da un lettore, Mauro Marini, che ringraziamo. Come accompagnamento ha scritto solo poche parole, per inquadrare il fatto: “Strage di colonnine. Per il rame“.

Colonnine mutilate a Roma, e anche qui addio ricarica

La morale è sempre la stessa: non è che manchino le ricariche in questo disgraziato Paese. È che troppo spesso sono fuori uso, per mille motivi. E uno dei più ricorrenti è legato ai gesti vandalici o ai furti su commissione, come appare essere questo. Pochi giorni fa abbiamo pubblicato le immagini di una stazione Free to X in autostrada A14, tratto bolognese, messa fuori uso da ignoti che hanno divelto e distrutto i cavi di ricarica. Uno stupido gesto vandalico. Qui a Roma, invece, siamo in presenza con ogni probabilità di un furto su commissione, ma la morale è sempre la stessa. Ovvero che le ricariche sono inservibili, con un doppio danno: per chi le ha installate (in questo caso Enel X), con investimenti cospicui in queste stazioni ad alta potenza, e per chi avrebbe voluto utilizzarle. E purtroppo non abbiamo ancora avuto notizia di persone denunciate per questi gesti, semplici vandali o delinquenti prezzolati che siano. Ovviamente stanno tutti bene attenti ad agire col buio e dove non ci sono telecamere di sorveglianza. Povera Italia.

Uno dei tanti vandalismi anti-elettrico a Milano: ma con la la dashcam di bordo di Tesla…/ Guarda il VIDEO

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it