Colonnine mobili e robotizzate, ecco ZiGGY

Colonnine mobili robotizzate che vi scortano allo stallo libero dei maxi parcheggi, ricaricano l’auto e se ne vanno: questa è l’idea che ha guidato i progettisti di ZiGGY.

Fra le tante trovate che ci ha riservato il tema ricarica, questa è una delle più audaci ma anche una delle meno cervellotiche. Permette infatti la massima flessibilità nella gestione degli stalli e bypassa i complessi cablaggi di una colonnina tradizionale. La propone la start up americana EV Safe Charge.

Ha già sollevato l’interesse di numerosi clienti come l’Holiday Inn Express a Redwood City, in California, l’Opera Plaza a San Francisco e il The William Vale, un hotel di lusso nel quartiere di Williamsburg a Brooklyn.

EV Safe Charge presenta ZiGGY così: «Porterà la ricarica di veicoli elettrici a parcheggi, centri commerciali, hotel, operatori di flotte e proprietari di immobili, superando i limiti dei caricatori di veicoli elettrici fissi senza la necessità di costose infrastrutture elettriche».

ZiGGY si attiva tramite l’app mobile o il sistema di infotainment a bordo del veicolo e arriva al parcheggio del veicolo, pronto a riservare il posto per la ricarica plug-in. Dopo la ricarica, il dispositivo torna alla sua base per ricaricarsi.

La prima versione ricarischerà in modalità Livello 2 in AC a potenze comprese fra 3 e 19 kW. Ma è già allo studio una versione in corrente continua di Livello 3 che erogherà 50 kW.

ZiGGY è dotato anche di due grandi schermi che possono fungere da chioschi informativi o display pubblicitari interattivi. La produzione inizierà nel 2023, ma le prenotazioni sono già aperte. EV Safe Charge intende affittare ZiGGY ai clienti, spiega Caradoc Ehrenhalt, inventore di ZiGGY e fondatore e CEO di EVSC.

